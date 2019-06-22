قطع الحركة المرورية على (الرستاق - عبري) إثر جريان وادي الشخر

الرؤية - الرستاق
أشارت شرطة عمان السلطانية، إلى جريان وادي الشخر بمنطقة وادي بني غافر بولاية الرستاق مع قطع الحركة المرورية على طريق "الرستاق - عبري".
يرجى من مستخدمي الطريق أخذ الحيطة والحذر وعدم المجازفة بعبور الوادي واتخاذ مسارات بديلة..
السبت 22 يونيو 2019 07:07 م بتوقيت مسقط
الرؤية - الرستاق
أشارت شرطة عمان السلطانية، إلى جريان وادي الشخر بمنطقة وادي بني غافر بولاية الرستاق مع قطع الحركة المرورية على طريق "الرستاق - عبري".
يرجى من مستخدمي الطريق أخذ الحيطة والحذر وعدم المجازفة بعبور الوادي واتخاذ مسارات بديلة..
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