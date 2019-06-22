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قطع الحركة المرورية على (الرستاق - عبري) إثر جريان وادي الشخر

السبت 22 يونيو 2019 07:07 م بتوقيت مسقط

قطع الحركة المرورية على (الرستاق - عبري) إثر جريان وادي الشخر

 

الرؤية - الرستاق

أشارت شرطة عمان السلطانية، إلى جريان وادي الشخر بمنطقة وادي بني غافر بولاية الرستاق مع قطع الحركة المرورية على طريق "الرستاق - عبري".

يرجى من مستخدمي الطريق أخذ الحيطة والحذر وعدم المجازفة بعبور الوادي واتخاذ مسارات بديلة..

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