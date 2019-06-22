تعرف على الجزيرة التي لا تغرب عنها الشمس في الصيف!

ترجمة- رنا عبد الحكيم

يريد سكان سوماروي، وهي جزيرة تقع في شمال النرويج؛ أن يتم الاعتراف بجزيرتهم بأنها منطقة خالية من الوقت في العالم؛ حيث لا تغرب الشمس أبدًا لمدة 69 يومًا كاملًا خلال فصل الصيف.

وبعد تحمل الليل القطبي الطويل، عندما لا تشرق الشمس من نوفمبر إلى يناير، يحاول سكان سوماروي الاستفادة القصوى من فصل الصيف، عندما تسطع الشمس في السماء من 18 مايو إلى 26 يوليو. وخلال هذا الوقت، يتم تجاهل ضبط الوقت التقليدي بشكل تقريبي، ومن المألوف رؤية أشخاص يقومون بكل أنواع الأشياء في ساعات متأخرة من "الليل"- مثلا الساعة 3 صباحًا- مثل القيام بالأعمال المنزلية أو السباحة أو لعب الكرة في أفنية منازلهم. ونظرًا لأن ضوء النهار دائم، ينام الجميع متى شعروا بالحاجة لذلك، وكان الأمر هكذا منذ أجيال، لكن الآن يريد شعب سوماروي إعلان جزيرتهم منطقة خالية من الوقت.

وقال كيل أوفي هفيدينج أحد سكان سوماروي: "هناك ضوء دائم طوال النهار، ونعيش حياتنا وفقًا لذلك". وأضاف: "في منتصف الليل، والتي قد يطلق عليها أهل المدينة ’الساعة 2 صباحًا‘، يمكن مشاهدة الأطفال يلعبون كرة القدم، والناس يرسمون منازلهم أو قص العشب، والمراهقين يذهبون للسباحة".

وقد يبدو الأمر مزحة أو حيلة ترويجية- وصحيح أن الجزيرة تلقى دفعة سياحية بعد الإعلان عن الخطة، لكن السكان المحليين يأخذونها على محمل الجد. فقد التقوا بالفعل بعضو في البرلمان النرويجي لتسليم عريضة تطالب لإعلان منطقتهم خالية من الوقت. وإذا نجحوا في ذلك، فإن أكثر من 300 شخص من سكان الجزيرة يخططون لجعل المدارس وساعات العمل أكثر مرونة من خلال تجاهل ساعات العمل التقليدية.