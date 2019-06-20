بكاء الرجال



أحمد بن هلال العبري | سلطنة عمان

"أبيات كتبتها حين شاهدت بكاء المنصف المرزوقي على المرحوم د. محمد مرسي، وهي دون المقام:"

تبكيك فينا أنجمٌ وجبالُ

فبموتِك القاسي بنا زلزالُ

//

يا مرسيَ المجدِ الذي خلدّته/

صبرا غداةَ تكالبتْ أهوالُ

//

وكأن مدةَ سجنِه كي يرتقي/

درجا به قربٌ له و وصال

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يخلو بمصحفِه فيقرأُ أحرفا/

ترقى به، فتحققتْ آمال

//

أنت الشهيدُ بظلمهم وببغيهم/

بل شاهدٌ والسجنُ والأغلال

//

أنت الرئيسُ، ومن تولّى كِبرَهم

سينالُه مما جنى أمثال

//

أنت النقيُ، وكل ثوبٍ فيهم/

دنسٌ ، وهم في ثوبهم أسمالُ

//

أنت المُخلّد في قلوبِ أحبةٍ/

هم بعد (ليثِ) نضالِهم أشبال

//

لن تنطفي - لو متَّ - فيهم شمعةٌ

فبمدِّ يُمناكم لها إشعال

//

فتنيرَ كل جهاتِها في صحوةٍ/

تعلو بمصرِكَ قبةٌ وهلال