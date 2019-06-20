الخميس, 20 يونيو 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
39 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. ثقافة
  5. عرض الخبر

بكاء الرجال

الخميس 20 يونيو 2019 09:46 ص بتوقيت مسقط

بكاء الرجال


أحمد بن هلال العبري | سلطنة عمان

"أبيات كتبتها حين شاهدت بكاء المنصف المرزوقي على المرحوم د. محمد مرسي، وهي دون المقام:"
تبكيك فينا أنجمٌ وجبالُ
فبموتِك القاسي بنا زلزالُ
//
يا مرسيَ المجدِ الذي خلدّته/
 صبرا غداةَ تكالبتْ أهوالُ
//
وكأن مدةَ سجنِه كي يرتقي/
 درجا به قربٌ له و وصال
//
يخلو بمصحفِه فيقرأُ أحرفا/
ترقى به، فتحققتْ آمال
//
أنت الشهيدُ بظلمهم وببغيهم/
بل شاهدٌ والسجنُ والأغلال
//
أنت الرئيسُ، ومن تولّى كِبرَهم
سينالُه مما جنى أمثال
//
أنت النقيُ، وكل ثوبٍ فيهم/
دنسٌ ، وهم في ثوبهم أسمالُ
//
أنت المُخلّد في قلوبِ أحبةٍ/
هم بعد (ليثِ) نضالِهم أشبال
//
لن تنطفي - لو متَّ - فيهم شمعةٌ
فبمدِّ يُمناكم لها إشعال
//
فتنيرَ كل جهاتِها في صحوةٍ/
 تعلو بمصرِكَ قبةٌ وهلال

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

25 يناير 2018

بكاء القوارير

المزيد

31 مارس 2019

بكاء الغربان

المزيد

04 مايو 2016

سر بكاء الملك سلمان

المزيد

20 أبريل 2016

سر بكاء الأمير وليام في الهند

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

الشحي يواصل تفقد سير العمل البلدي والمائي في جنوب الباطنة.. ويطلع على المشروعات بالمصنعة وبركاء

المحليات - أخبار

"أسياد" تسجل 14% نموا للأرباح التشغيلية في النصف الأول.. وتوقعات بارتفاعها إلى 23%

الاقتصاد - محلي

الحاتمي: قرارات استثمارية بنصف مليار دولار خلال أسبوعين بفضل مرونة "أسياد"

الاقتصاد - محلي

وفد عماني يبحث فرص التعاون مع مصانع وشركات بوسنية

الاقتصاد - محلي

لأول مرة.. الأمم المتحدة تكشف المسؤول عن مقتل خاشقجي

دولي - أخبار

جامعة السلطان قابوس تحقق تصنيفا دوليا جديدا وتحتل المرتبة 379 عالميا

المحليات - تعليم

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

خليجكم يغرق أيّها الخليجيون!!

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

تطورات جديدة على الحالة المدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

مسندم.. بوابة العالم

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

تطور الحالة المدارية في بحر العرب الى إعصار مداري

المحليات - أخبار

اليمن.. الحرب وطول الأمد

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

بالفيديو.. مصاحف في القمامة بالمدينة المنورة والسلطات السعودية تعلق

منوعات - من هنا وهناك

إعلان أسفل الأكثر قراءة