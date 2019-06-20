بكاء الرجال

أحمد بن هلال العبري | سلطنة عمان
"أبيات كتبتها حين شاهدت بكاء المنصف المرزوقي على المرحوم د. محمد مرسي، وهي دون المقام:"
تبكيك فينا أنجمٌ وجبالُ
فبموتِك القاسي بنا زلزالُ
//
يا مرسيَ المجدِ الذي خلدّته/
صبرا غداةَ تكالبتْ أهوالُ
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وكأن مدةَ سجنِه كي يرتقي/
درجا به قربٌ له و وصال
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يخلو بمصحفِه فيقرأُ أحرفا/
ترقى به، فتحققتْ آمال
//
أنت الشهيدُ بظلمهم وببغيهم/
بل شاهدٌ والسجنُ والأغلال
//
أنت الرئيسُ، ومن تولّى كِبرَهم
سينالُه مما جنى أمثال
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أنت النقيُ، وكل ثوبٍ فيهم/
دنسٌ ، وهم في ثوبهم أسمالُ
//
أنت المُخلّد في قلوبِ أحبةٍ/
هم بعد (ليثِ) نضالِهم أشبال
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لن تنطفي - لو متَّ - فيهم شمعةٌ
فبمدِّ يُمناكم لها إشعال
//
فتنيرَ كل جهاتِها في صحوةٍ/
تعلو بمصرِكَ قبةٌ وهلال