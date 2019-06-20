البحرية السلطانية العمانية تحتفل باليوم العالمي للهيدروغرافيا

مسقط - الرؤية

تشارك البحرية السلطانية العمانية ممثلة بالمكتب الهيدروغرافي الوطني العماني ومديرية الهيدروغرافيا بالبحرية السلطانية العمانية والجهات المعنية بالمجال الهيدروغرافي، مختلف دول العالم ومنظمة الهيدروغرافيا الدولية (IHO) الاحتفال بيوم الهيدروغرافيا العالمي.

ويحمل الاحتفال بيوم الهيدروغرافيا العالمي لهذا العام شعار "المعلومات الهيدروغرافية تقود دفة المعرفة البحرية"، بهدف التركيز على أهمية إبراز المعلومات والبيانات الهيدروغرافية حرصاً على سلامة الملاحة البحرية، وكذلك على تنوع الخدمات الهيدروغرافية المقدمة من مختلف القطاعات المعنية بالشؤون البحرية ولتوسيع نطاق تغطية البيانات الهيدروغرافية محليا وعالميا للحصول على معلومات هيدروغرافية وافية لدعم الخطط الوطنية في تطوير المناطق الساحلية والبيئات البحرية وأنشطة صيد الأسماك وفي إستغلال الموارد البحرية والإستكشاف والبحوث العلمية والعديد من القطاعات البحرية الأخرى التى يمكن الحفاظ عليها وحمايتها للأجيال القادمة.

ومع الاحتفال باليوم العالمي للهيدروغرافيا، تحتفل منظمة الهيدروغرافيا الدولية (IHO) هذا العام بمرور قرن على انعقاد المؤتمر الهيدروغرافي الأول في لندن، والذي عقد في عام 1919م. فبعد مرور عام واحد فقط على إنتهاء الحرب العالمية الأولى، التقى ممثلو 26 دولة في مدينة لندن في ترينيتي هاوس لمناقشة التعاون المستقبلي في مجال الهيدروغرافيا والاتفاق على بعض السياسات والبنود التخصصية المنظمة لها. وأستهل مؤتمر لندن بتأسيس المكتب الهيدروغرافي الدولي (الذي أعيد تسميته لاحقاً باسم منظمة الهيدروغرافيا الدولية) وذلك في العام 1921م.

ويتوافق اليوم العالمي للهيدروغرافيا هذا العام مع الذكرى 98 لتأسيس منظمة الهيدروغرافيا الدولية "IHO" وبهذه المناسبة تتعهد المنظمة والدول الأعضاء البالغ عددها 89 دولة التزامها برفع الوعي العام بأهمية الهيدروغرافيا من خلال تسخير إمكانياتها لدعم وتطوير الخدمات الهيدروغرافية، والعمل على تكثيف جهودها لوضع الإستراتيجيات اللازمة للنهوض بالهيدروغرافيا دولياً وعلى جميع المستويات، ولمواكبة المستجدات ومتابعة المتغيرات فإن المنظمة بدورها تسعى لتوحيد المواصفات والمعايير الدولية ونشرها.

وتتميز السلطنة بموقع جغرافي يقع على ملتقى طرق بحرية مهمة تربط السلطنة بالخليج العربي والهند وشرق أفريقيا، وتشرف السلطنة على طريق التجارة البحرية في الجزء الشمالى من السلطنة وهو مضيق هرمز. وقطعت السلطنة شوطا كبيرا في تطوير الخدمات الهيدروغرافية؛ حيث تقوم مديرية الهيدروغرافيا والمكتب الهيدروغرافي الوطني العماني التابعين للبحرية السلطانية العمانية بوضع السياسات الخاصة بالهيدروغرافيا تلبية للمتطلبات الوطنية، حيث تقوم سفن المسح الهيدروغرافي ووحدات المسح الميداني بمسح المناطق البحرية العمانية من أجل توفير بيانات هيدروغرافية متكاملة تستخدم لإنتاج الخرائط الملاحية وإصدار الكتب والمنشورات الملاحية، وكذلك الإنذارات والإعلانات الملاحية حسب المواصفات والمقاييس التى حددتها المنظمة الهيدروغرافية الدولية.