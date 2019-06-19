"التراث والثقافة" تدشن قاعدة بيانات الكتّاب والأدباء لتعزيز منظومة التحول الرقمي

مسقط - العمانية

دشنت وزارة التراث والثقافة ممثلة بالمديرية العامة للآداب أمس برنامج قاعدة الكتّاب والأدباء تحت رعاية سعادة الشيخ حمد بن هلال المعمري وكيل وزارة التراث والثقافة للشؤون الثقافية.

وقال يوسف بن إبراهيم البلوشي مدير عام الآداب بوزارة التراث والثقافة في كلمة الوزارة بهذه المناسبة إن وزارة التراث والثقافة تسعى عبر أجهزتها الثقافية إلى رعاية المجالات الثقافة لخدمة الثقافة والمنتسبين إليها والمستفيدين منها باعتبارها الركن الأساسي في كل جوانب وبرامج التنمية الشاملة والتنمية البشرية المستدامة التي تنتهج تنفيذها حكومة السلطنة بمختلف مؤسساتها وهيئاتها. وأضاف البلوشي أن في هذا العصر الذي تشكل ثورة البيانات والمعلومات الرقمية سمته الأولى، وفي إطار التوجه لاستكمال منظومة التحول الرقمي مواكبة للتقدم التقني والمعلوماتي، فقد بات جمع البيانات المتعلقة بكل قطاع من قطاعات التنمية البشرية بداية لأي عمل تطويري لتحقيق مجمل الأهداف وبأدق معايير وضوابط النجاح. وتابع القول إنه في إطار جهود الوزارة لبناء قاعدة انطلاق دقيقة لخططها وبرامجها الثقافية في مشروعاتها الثقافية التنموية المستدامة، تكون دعامة للنجاح المرجو منها وتحقيق أهدافها، فإنَّ الوزارة تتابع باهتمام دعم وتطوير قواعد البيانات الخاصة بها لتتضمن معلومات متنوعة ومحدثة باستمرار حول الفئة التي تستهدفها من المشتغلين والمهتمين بالعمل الثقافي بالسلطنة". وأشار إلى أنَّ هذا المشروع قامت بإعداده لجنة مختصة من وزارة التراث والثقافة، تمحور عملها حول رصد الجانب النظري والمفاهيمي لقاعدة البيانات المطلوبة، وتضمنت تعريف الكاتب والأديب وتحديد مجموعة من السمات والضوابط المنطبقة عليها، ثم تحويل تلك المفاهيم إلى تطبيق إلكتروني يحتوي على صفحة التسجيل المشتملة على حقول معلوماتية تفصيلية تتشكل من: البيانات الشخصية والمؤهلات والمؤلفات والمشاركات وبيانات أخرى، ويمكن من خلالها للفئة المستهدفة سهولة إدخال بياناتها لتكون بنية للقواعد الرئيسية للمعلومات الكاملة لقاعدة البيانات.

واستطرد البلوشي قائلا إن مشروع قاعدة البيانات يهدف إلى بناء قاعدة معلومات وطنية للكتّاب والأدباء بالسلطنة تكون منطلقًا وأرضية مهيّأة للاستناد عليها في أي مشاريع ثقافية مستقبلية وتحقيق مزيد من التواصل بين وزارة التراث والثقافة والأدباء والكتاب والمبدعين العمانيين ومراجعة وتقويم ما تمَّ القيام به من مشاريع واستراتيجيات خطط العمل ورصد التقييم المناسب لها ووضع منظومة واضحة وقابلة للتحديث بشكل مستمر لشريحة المثقفين والأدباء والكتّاب وسهولة تناقل وتداول والتعريف بالسير العلمية والعملية لهذه الشريحة محلياً وخارجياً.