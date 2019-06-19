"ميثاق" ينجح في تدريب 10520 طالبا وطالبة في ختام أنشطة برنامج "المستثمر الصغير 2019"

مسقط – الرؤية

اختتم ميثاق للصيرفة الإسلامية البرنامج التدريبي "المستثمر الصغير" لعام 2019 بالتعاون مع المركز الوطني للتوجيه المهني بوزارة التربية والتعليم ومؤسسة إنجاز عُمان، بمشاركة عدد من الطلبة والطالبات في جميع محافظات السلطنة، وذلك ضمن المبادرة الوطنية "بصمات"، إحدى مبادرات بنك مسقط في مجال المسؤولية الاجتماعية والاستدامة.

ونجح البرنامج في تعريف الطلبة بمجموعة من المهارات والمعلومات التي تُساعد في تنمية معارفهم المالية والتعريف ببعض المفاهيم والأسس المتعلقة بالأمور المالية والمصرفية التي تساهم في تنمية مهاراتهم في هذا المجال. وكان برنامج "المستثمر الصغير" بدأ هذا العام في تنظيم مجموعة من ورش العمل في مختلف مدارس السلطنة، وأنجز البرنامج تدريب 10,520 طالباً وطالبة وسط مشاركة مميزة فاقت التوقعات من خلال تنظيم أكثر من 220 ورشة عمل في 175 مدرسة وبإشراف 195 معلما ومشاركة أكثر من 70 متطوعا.

وتُقدم ميثاق للصيرفة الإسلامية من بنك مسقط بالشكر والتقدير للمركز الوطني للتوجيه المهني بوزارة التربية والتعليم ومؤسسة إنجاز عُمان على شراكتهم ودعمهم واهتمامهم بتنفيذ البرنامج من خلال التنظيم والتنسيق مع مختلف مدارس السلطنة والتعاون المثمر الذي ساهم في تحقيق أهداف البرنامج. إلى جانب شكر أساتذة أخصائيي التوجيه المهني في المدارس المشاركة على دورهم الكبير ومشاركتهم وتعاونهم في إنجاح برنامج "المستثمر الصغير"، وكذلك للطلبة والطالبات المشاركين في البرنامج والذين كان لهم الدور الأكبر في هذا الإنجاز.

وحقق برنامج "المستثمر الصغير" من ميثاق للصيرفة الإسلامية أهدافه حيث استفاد عدد كبير من الطلبة والطالبات من الخدمات التعليمية والتثقيفية التي قدمها البرنامج، خاصة طلبة المدارس في الصفين السابع والثامن من خلال تعريفهم بأساسيات الأمور المالية والتعريف بالخدمات التي تقدمها المؤسسات المصرفية وكيفية التعامل معها والاستفادة منها من خلال تنظيم ورش عمل في المدارس قدمها خبراء ومتخصصون في هذا المجال.

وشكلت هذه الورش التعليمية فرصة لطرح الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بالجوانب المالية وبدور المؤسسات المصرفية وأهميتها في تقديم وطرح التسهيلات المختلفة والمنتجات والخدمات المصرفية وكيفية الاستفادة منها، والتعريف من خلال هذه الورش التعليمية بالخدمات والتسهيلات المصرفية الإلكترونية وكيفية التعامل معها وغيرها من الخدمات التي تقدمها المؤسسات المصرفية بشكل عام.