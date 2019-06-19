بالصور.. عجوز "ثمانيني" يتحول لعارض أزياء!

ترجمة- رنا عبد الحكيم

تحول تيتسويا، مدرس الكيمياء المتقاعد والبالغ من العمر 84 عامًا، بين ليلة وضحاها رمزًا للأناقة والموضة، بعد أن ترك حفيده يختار له الملابس ومن ثم تصويره.

وبدأت القصة الشهر الماضي، عندما عاد ناويا كودو إلى مقاطعة أكيتا لزيارة جده، تيتسويا، خلال عطلة الأسبوع الذهبي في اليابان. وأثناء التجمع العائلي، سأل ناويا جده عما إذا كان يرغب في ارتداء بعض ملابس المصممين الجديدة لالتقاط بعض الصور، ووافق الجد على الفكرة. ولم يتخيل أي منهما أن نتائج التقاط صورهم ستصبح قصة نجاح على وسائل التواصل الاجتماعي.

فقد نشر ناويا بعض الصور على تويتر وسرعان ما انتشرت كالنار في الهشيم، وعلق أحد المستخدمين على الصور قائلاً: "أريد أن أكون مثلك عندما أشيخ في العمر".

وقام ناويا بعد ذلك بإنشاء حساب على "انستجرام" لجده؛ لنشر الصور التي يقوم بتصويرها لجده باستمرار وبأزياء مختلفة.

ويعترف ناويا أن جده أصبح أكثر شعبية مما كان يتخيل، ففي شهر واحد فقط، جمع حساب SLVR.TETSUYA على الانستجرام أكثر من 99000 متابع، ويتزايد الرقم بمعدل لا يصدق.