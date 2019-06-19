مزحة قاسية تكبد مواطن أمريكي 9100 دولار!

ترجمة- رنا عبد الحكيم

اعتقد مواطن أمريكي من جنوب فلوريدا أنه حقق فوزا يشبه الفوز بجائزة اليناصيب الكبرى، عندما دفع 9100 دولار فقط للحصول على فيلا قيمتها 13000 دولار، من خلال ما كان يعتقد أنه مزادا عبر الإنترنت، لكن اتضح أنه دفع هذا المبلغ مقابل شريط عريض من الحشائش بجانب الفيلا بطول 30 سم!!

ولم يستطع كيرفلي هولنز، تصديق عينيه عندما رأى أن عرضه الذي يبلغ قيمته 9100 دولار لشراء فيلا في مجمع Spring Lake في جنوب فلوريدا، قد فاز. لكن على غير المتوقع، تحطمت فرحة الرجل على صخرة الواقع القاسي الذي شاهده عن الاستلام، عندما علم أن ما اعتقد أنه صفقة العمر تبين أنه مزحة قاسية. واتضح أنه دفع المبلغ مقابل الحصول على شريط ضيق من الأرض يبدأ على الرصيف ويمتد حتى جدار فاصل بين فيلتين.

وعلى الرغم من أن الموقع الإلكتروني للمُثمِّن والمعلومات المتاحة على الموقع الإلكتروني الخاص بالمقاطعة ينص على أن الأرض ليس لها علاقة بأي بناء، فإن المشتري يدعي أن الصور المستخدمة في موقع المزاد كانت خادعة.

وقال الخبراء إنه من الناحية القانونية لا يوجد ما يمكن تقديمه لهولنز، فهو الآن يملك شريطا على الأرض لا تتجاوز قيمته الحقيقية 50 دولارا، لكنه دفع 9100 دولار لكي يحصل عليه. ومما فاقم الأمر أن قوانين المقاطعة لا تسمح باسترداد المبلغ.