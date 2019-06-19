تصنيف عالمي جديد لجامعة السلطان قابوس

مسقط- الرؤية

حققت جامعة السلطان قابوس إنجازا جديدا في مجال التصنيف العالمي للجامعات "كيو اس"، إذ وصلت إلى المرتبة 379 عالميا للعام 2020، ويبلغ عدد الجامعات المسجلة ضمن هذا التصنيف 1047 جامعة من مختلف أنحاء العالم.

وقال سعادة الدكتور علي بن سعود البيماني رئيس الجامعة إن الجامعة تشهد تطورا ملحوظا في تصنيفها السنوي ضمن التصنيف العالمي للجامعات (كيو اس) الأمر الذي يتفق مع أهداف رؤية عمان٢٠٤٠، التي تسعى لأن تكون جامعة عمانية واحدة ضمن تصنيف أفضل ٣٠٠ جامعة حول العالم بحلول عام ٢٠٣٠م، وأن تكون أربع جامعات عمانية في ذات التصنيف بحلول عام ٢٠٤٠.

وأضاف سعادته أن الجامعة عملت جاهدة منذ سنوات على التصنيف العالمي لاستكمال هذا الهدف الوطني منذ مدة طويلة، وذلك من خلال العمل المستمر للحفاظ على تطوير مؤشرات الأداء وتحديث معطياتها كل عام كالتالي: السمعة الأكاديمية: من خلال تشجيع كافة أعضاء الهيئة الأكاديمية للمشاركة في منصات البحث العلمي لإشهار ونشر انتاجهم العلمي وجودة البحث في جامعة السلطان قابوس وهناك مؤشر الرضى الوظيفي من قبل سوق العمل لخريجي الجامعة: وذلك من خلال المزيد من التواصل مع خريجي الجامعة، وجهات توظيفهم لاستقصاء مدى جودة مستواهم العملي ومدى رضى جهات عملهم عن هذا الأداء.

وأما الاستدلال العلمي للأبحاث المنشورة لأعضاء الهيئة الأكاديمية فيأتي من خلال مكافئات تشجيعية للنشر في الدوريات والمجلات العلمية المحكمة ذات السمعة العالية إلى جانب نسبة الطلبة الى هيئة التدريس: الاستمرار وفق نسبة عالمية والتأكد من موافقتها للمؤشرات العالمية، مع نسبة أعضاء الهيئة الأكاديمية العالمية: الاستمرار وفق نسبة عالمية والتأكد من موافقتها للمؤشرات العالمية وأخيرا الطلبة الدوليون: تزايد أعداد الطلبة الدوليون في الجامعة في الدراسات العليا والدراسات الجامعية.





