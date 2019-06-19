قدرٌ مُسبقٌ موروث *



أريج سعود | سوريا

ورثتُ عن أمّي

شيئاً من الرّجفانِ في أوردتي

بسهولةٍ غريبة

يحفُّ بأظافرِه الطّريةِ غشاواتِ الحرف

لا الحرفُ يُخدَش

و لا آثار غبارٍ.. تسكن قلبي

…

في صباها

كانت جميلةً جدّاً

ثلاثونَ حولاً

و أبي الّذي أقنَعني

أنَّه تزوّجها بذكاء

و أنّني أتيتُ عن قصدٍ

لم ينتبهْ أنَّ ضفائرَها

غيرَ المنسّقة

كانتْ معجونةً بالعجائب

…

رغم أنّها

تقرأ الشّعر جيّداً

و تبتسمُ في سرّها

عندما أكتبكَ قصيدةً

لم تنتبه في عاميَ السّادس

أنّي بكيتُ جداً جداً

يومَ قطعوا شجرةَ الدرّاق

هل يعقل أنها لم تتنبّأ

أنّي سأموتُ اختناقاً بالذّاكرة ؟

لا أعلم…

هل أسامحُها ؟

أورثتْ أولادَها الحياةَ

و أورثتني القصائدَ كلها ..

…

كلّ ولادةٍ لقصيدة

ترتقُ جُرحاً في مكانٍ منّي

إلى أن التبسَ عليها النّزفُ

* أنتَ و وطني *

لم تعرفْ كيفَ تلمّ قلبي

غريبتانِ … أمّي و أنا

نسيرُ الآن ..

ننزفُ الأوطانَ و القصائد

و لا نموت …!