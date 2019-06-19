

أحمد بن هلال بن محمد العبري | سلطنة عمان

كمثلِ الحلمِ قد زرنا ( وكانا)

ونحسبُ أننا زرنا الجِنانا

//

أتيناها بسمعٍ فاضَ حُسنا

فلاحَتْ في محاسنِها عيانا

//

بدتْ في سفحِ أخضرِنا كفَصٍ

فتمَّ بذاك خاتمُه وزانا

//

تقاصرتِ الخُطا عنها زمانا

وتسبقنا إلى اللُقيا خُطانا

//

كأن سحابةً أرختْ يديها

فسندسُها الحريرُ لملتقانا

//

مدارجُ للجنانِ وقد تسامتْ

فنسعد كلما نسمو جَنانا

//

وإنْ خوفٌ بدا في الدربِ حينا

فعند معينِها نلنا الأمانا

//

قُطوفٌ قد تدلّتْ في خيامٍ

بها قلبي لما تُدنيه دانا

//

وأنهارٌ تُحدّثُ مَن أتاها

بما يَستنطقُ النجوى حَنانا

//

أناجيها وفي الطرقاتِ جمعٌ

ولم يحفلْ لنجوانا سوانا

//

ومشمشةٍ تبدّتْ في اخضرارٍ

ومدّتْ بالثمارِ لنا بَنَانا

//

وأرْختْ رِكنةً في دارِ جودٍ

فأطلقْنا لما تُرخِي العَنانا

//

وقالتْ إنني في الجودِ سَبقٌ

كأهلٍ فاقَ جودُهم البيانا

//

هنا سَكبوا على المِستلِّ نهرا

فكادَ بفيضِه يسقي عمانا

//

فقلت: أجلْ، فحاتمُهم تجلّى

وجاوزَ بالمُدى فيهم مَدانا

//

وحمّلَنا بما كفّى و وفّى

وبوحُ الحمدِ قد نادى كفانا

//

يصاحبُنا بها قيسٌ ويحيى

وقيسٌ صارَ من زمنٍ أخانا

//

ويُشرقُ وجهُ زاهرٍ الشريقي

ليصحبَنا ونحسبُه أبانا

وبالبحريِّ نسعد إذ سعودٌ

إلى هذي الزيارةِ قد دعانا

//

وقد عرَفَتْ مع العرفاتي نفسي

كريما قال: ها أنا ذا فكانا

//

سُويعاتٍ قضيناها بأُنسٍ

نراوح حسنه آنا فآنا

//

فأجرى بيننا بالوصل ودا

أحال جَناننا منه جِنانا

//

رعاكِ اللهُ يا وكنَ العوالي

فصرتِ لكلِّ مكرمةٍ وكانا

//

وفي الحمراءِ موعدُنا فأرخِي

لنا حبلا لنُكملَ مبتدانا

//

فنسقي القلبَ كأساً من وصالٍ

يُخفِّفُ ما على بُعدٍ عَنانا

..........

قلتها في زيارة لقرية (وكان) في وادي مستل التابعة لولاية نخل بسلطنة عُمان في يوم الجمعة ٣ مايو ٢٠١٩م