

أحلام الدميني | اليمن

من مزنِ عيني

نهلت صنعاءُ مطراً!

ومن تصادمِ شهرِ الخيرِ والرحمة،

بقلوبٍ أقسى من الحجرِ،

بزغَ من عمقِ قلبي، جرحٌ في ثغري!

.....

والحرفُ كسيرٌ كلّما فاق،

سقطَ من ثقلِ الصدمةِ والألم

.....

وصباحي يطعنُـني من

خلفِ الأقدارِ والأملِ

.....

والآهاتُ تبعثرُني

وتحرقُني لتشويني

بلا جمرِ ولا نارِ

.....

مازالتِ الأحلامُ ترفض

أن تبقى فقط في ليلي

والأحلامُ بالألوانِ

تتماهى بي لتصبغني

.....

مازلتُ بلا وعيٍ

أقولُ للحاضرِ

بحضنِ الغير

آه آه

أين أنت يا بلدي؟

.....

هي وديعةٌ أودعتها

في المشفى باسم الله

إياكم أن تهملوا أمي وأبي.

هي وديعةٌ حصدَت

دموعاً تسري على الخدِّ

هي وديعةٌ غَرسَت

في الأحشاءِ أشواقاً

لتنموَ في ربا حرفي

.....

هي الرحمةُ انتزِعت

من سؤددِ القلبِ

هي الرحمةُ موءودة

بأيدي المالِ والكرسي

.....

هي النظرةُ هي اللحظة

هي التعجبُ المشدوه

بلا مزحٍ بلا صمتِ

......

هي البحرُ وأنا السمكة

هي يمن الروح والسَّعدِ

.....

إلهي لوثوا أرضي

وهل أحياءٌ

بلا طهرٍ ولا ماءِ!؟

......

دعوتك ياربي بأن تأمرَ الأرض

لتبلعَهم وتطحنَهم

فلا يبقى لهم أثر

وغيثٌ ينعشُ الأطفالَ

بالخيرِ وبالأمنِ

وعِلمٌ يكسو خيرَ أمةٍ أخرِجَت للناس!

عرّتها أيادي الظلمِ والجهلِ.