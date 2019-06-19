السلطنة تستضيف اجتماعًا خليجيًا حول مناقصة لوازم جراحة العظام

مسقط - الرؤية

تصوير / عبدالفتاح الغافري

تختتم، غدًا الخميس، بقاعة مطرح بفندق ستي سيزنز بالخوير، أعمال الاجتماع الحادي عشر للجنة تحديث الدليل والإعداد لمناقصة لوازم جراحة العظام والعمود الفقري بدول مجلس التعاون، والذي تستضيف السلطنة ممثلة بوزارة الصحة فعالياته هذا العام في الفترة من 17 وحتى الـ20 من الشهر الجاري، بحضور الدكتور سعيد بن حارب اللمكي عضو الهيئة التنفيذية بمجلس الصحة لدول مجلس التعاون، وخالد بن عبدالله الراجحي مدير مناقصات بمجلس الصحة لدول مجلس التعاون، وممثلي وزارات الصحة بدول مجلس التعاون وعدد من الخبراء.

وكان الدكتور سعيد بن حارب اللمكي مدير عام الرعاية الصحية الأولية، وعضو الهيئة التنفيذية بمجلس الصحة لدول مجلس التعاون قد ألقى كلمة افتتاح الاجتماع، ورحب خلالها بالمشاركين متمنيًا لهم طيب الإقامة بالسلطنة والتوفيق في أعمال الاجتماع، وأشاد اللمكي بدور اللجنة وحرصها على الخروج بأفضل التوصيات خلال الاجتماعات السابقة، مشيرا إلى أنّ موضوع الشراء الموحد للأدوية والمستلزمات الطبية هو الركيزة الأساسية على مستوى مجلس الصحة ومركز قوته.

وسيستعرض الاجتماع خلال جلساته قرارات وتوصيات مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون، ومحاضر اجتماعات اللجان الفنية لمناقصة لوازم جراحة العظام والعمود الفقري رقم 10 لعام 2017م، علاوة على استعراض البنود المقترح إضافتها أو تعديل المواصفات الخاصة بها بناء على توصيات الدول الأعضاء.

وسيناقش الاجتماع كذلك الشروط الفنية لمناقصة لوازم جراحة العظام والعمود الفقري وشروط التوريد وأسس البت والترسية ومراجعة قوائم الشركات الموردة المسجلة والشركات المطلوب إعادة تسجيلها إلى جانب استعراض الجدول الإحصائي للمناقصة للعام 2017م.