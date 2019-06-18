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نجم بنفيكا على أبواب أتليتيكو بـ135 مليون دولار

الثلاثاء 18 يونيو 2019 08:19 م بتوقيت مسقط

نجم بنفيكا على أبواب أتليتيكو بـ135 مليون دولار

مدريد - رويترز

ذكرت تقارير صحفية أنَّ أتليتيكو مدريد -المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم- في طريقه للتعاقد مع لاعب الوسط البرتغالي جواو فيلكس من بنفيكا، مقابل 120 مليون يورو (135 مليون دولار)، بحسب ما ذكرت صحيفة ماركا الإسبانية.

وشارك فيلكس -19 عاما- لأول مرة مع الفريق الأول لبنفيكا الموسم الماضي، وأسهم في فوزه بلقب الدوري البرتغالي بتسجيله 15 هدفا وصنع سبعة آخرين خلال مشاركته في 21 مباراة من البداية. وخاض فيلكس مباراته الدولية الأولى مع البرتغال في وقت سابق من الشهر الحالي خلال الفوز 3-1 على سويسرا في قبل نهائي دوري الأمم الأوروبية.

وقالت ماركا إنَّ أتليتيكو سيدفع قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب قريبا ليحطم الرقم القياسي في تعاقدات النادي والبالغ 72 مليون يورو عندما ضم الجناح الفرنسي توماس ليمار من موناكو العام الماضي. وسيجني أتليتيكو -الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الثاني خلف برشلونة البطل- الكثير من الأموال بعدما أعلن مهاجمه أنطوان جريزمان الشهر الماضي أنه سيرحل عن النادي.

وتبلغ قيمة الشرط الجزائي في عقد الدولي الفرنسي 200 مليون يورو، لكنها ستنخفض إلى 120 في الأول من يوليو المقبل. وذكرت وسائل إعلام إسبانية أن جريزمان وافق على الشروط الشخصية لانضمامه إلى برشلونة.

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