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"القوى العاملة": 33 ورقة و22 مشروعا في الملتقى الطلابي البحثي

الثلاثاء 18 يونيو 2019 06:57 م بتوقيت مسقط

"القوى العاملة": 33 ورقة و22 مشروعا في الملتقى الطلابي البحثي

 

مسقط - الرؤية

نظمت وزارة القوى العاملة ممثلة بالكلية التقنية العليا أمس الملتقى الطلابي البحثي الأول تحت عنوان (الثورة الصناعية الرابعة) في مسرح الكلية، تحت رعاية سعادة الدكتورة منى بنت سالم الجردانية وكيلة وزارة القوى العاملة للتعليم التقني والتدريب المهني.

ويعد الملتقى فرصة لاجتماع 200 من الطلاب والباحثين والأكاديميين والمهنيين والخبراء من كافة القطاعات  لتعزيز التوسع في المعرفة المتعلقة بتقنيات الثورة الصناعية الرابعة.

واستعرض الملتقى الأوراق البحثية والمشاريع الطلابية وورش العمل والدورات القصيرة ذات الصلة والمتوافقة مع مختلف المجالات مثل البيانات الضخمة والتعلم الآلي وإنترنت الأشياء وسلاسل الكتل وأمان الشبكات والأمن السيبراني، والتعلم الإلكتروني، والتجارة الإلكترونية، والأعمال الإلكترونية، والطباعة ثلاثية الأبعاد، والروبوتات، والأجهزة الذكية، إضافة إلى المدن الذكية، والألعاب الإلكترونية وما شابه ذلك.

وشهد الملتقى قبول 33 ورقة عمل بحثية و22 مشروعًا طلابياً وعقد عدد من ورش العمل والدورات القصيرة. وتخلل الملتقى حلقة نقاشية بمشاركة مختصين الفرص والتحديات التى تواجه الباحثين الناشئين في مختلف المؤسسات التعليمية.

 

 

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