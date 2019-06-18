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"الجنيبي العالمية" تمدد عروضها على طرازات BMW لآخر يونيو

الثلاثاء 18 يونيو 2019 05:37 م بتوقيت مسقط

"الجنيبي العالمية" تمدد عروضها على طرازات BMW لآخر يونيو

 

 

 مسقط – الرؤية

 

مددت شركة الجنيبي العالمية للسيارات عرضها المميز على طرازات BMW وMINI الذي أطلقته خلال شهر رمضان، تلبية لإقبال العملاء الراغبين في اقتناء أحدث طرازاتBMW  وMINI. وتتابع شركة الجنيبي العالمي للسيارات، الوكيل الحصري والمعتمد لعلامتي BMW وMINI في السلطنة، توفير مجموعة من العروض المميزة والخدمات الإضافية على طرازات مختارة من سيارات BMW الجديدة لغاية نهاية الشهر الجاري.

ويمكن للعملاء اختيار سيارتهم المفضلة من أحدث طرازات سيارات BMW بالاستفادة من الأسعار الخاصة التي تقدمها شركة الجنيبي العالمية للسيارات على جميع طرازات BMW. بالإضافة إلى خدمة الصيانة الشاملة لمدة خمس سنوات (أو 100,000 كم، أيهما يأتي أولًا) وخدمة الضمان لمدة خمس سنوات (أو 200,000 كم أيهما يأتي أولًا). كما يشمل العرض الخاص تسديد مصاريف التسجيل والتأمين على السيارة لعام كامل بالإضافة إلى قسيمة شراء بقيمة 500 ريال عُماني مقدمة من شرف دي جي.

 

وقال جوني أومن، الرئيس التنفيذي لشركة الجنيبي العالمية للسيارات: شهدت العروض التي أطلقناها احتفاءً بشهر رمضان المبارك إقبالًا واسعًا، وشعبية كبيرة لدى عملائنا الذين أذهلتهم مجموعة العروض الضخمة وما تُوفره من مزايا وخدمات، ونظرًا لهذا الإقبال الهائل، عمدنا إلى تمديد فترة العرض لغاية 30 يونيو، لتتمكن نسبة أكبر من عملائنا الأوفياء والجدد من استغلال هذه الفرصة المميزة لامتلاك سيارة BMW جديدة. وتفتخر شركة الجنيبي العالمية للسيارات بعلاقتها المميزة التي تربطها مع عملائها الكرام والتي عملنا على تطويرها وبنائها خلال السنوات الماضية. وتعد هذه العروض وسيلة مثالية نُعبر من خلالها عن شكرنا وتقديرنا لعملائنا في مختلف أنحاء الدولة. ويمكن لجميع العملاء والمهتمين الاطلاع على أحدث طرازات BMW وحجز موعد تجربة قيادة من خلال زيارة أقرب معرض لشركة الجنيبي العالمية للسيارات.

 

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