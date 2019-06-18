"Ooredoo TV" بـ 4 ريالات شهريا

مسقط - الرؤية

أصبح بإمكان عملاء الإنترنت المنزلي السريع لدى Ooredoo الاستمتاع بخدمة Ooredoo TV بقيمة 4 ريالات عُمانية شهريا. ويتيح جهاز Ooredoo الخاص بالخدمة الاستمتاع بمشاهدة العديد من العروض التشويقية، ويعمل مباشرة بعد توصيله بالإنترنت وأجهزة التلفاز.

ويمكن للعملاء الاستمتاع بأكثر من 12500 ساعة من أحدث المسلسلات والأفلام المميزة والمسلسلات الأمريكية المختلفة وبرامج الأطفال والعروض العربية وأكثر من 180 قناة تلفزيونية بما في ذلكSTARZ PLAY وYuppTV وALTBalaj وAmazon Prime وFilmbox وHopster وWeyak وBluTV و Spuul.

ومن خلال بيانات خدمة الإنترنت المنزلي السريع التي تصل إلى 750 جيجابايت، يمكن للعملاء الاستمتاع بمشاهدة وتصفح وتحميل الملفات والأفلام والألعاب المفضلة بسرعة ودون انقطاع أو انتظار أينما كانوا في السلطنة. كما تتوفر مجموعة مميزة من الباقات وميزة تحويل البيانات للشهر التالي مجانا لضمان استمتاع العملاء بالإنترنت إلى أقصى حد ممكن.