بنك العز يموّل إنشاء أول مصنع لإنتاج البوليمر في السلطنة

مسقط - الرؤية

قدّم بنك العز الإسلامي تمويلا ماليًا لبناء أول مصنع لإنتاج البوليمر في السلطنة، المقام في منطقة ريسوت الصناعية بمحافظة ظفار، وتصل طاقته الإنتاجية الحالية 15 ألف طن من البوليمر سنويًّا على أن تبلغ الطاقة الإجمالية للمصنع في المراحل القادمة 70 ألف طن.

وتمّ افتتاح المصنع برعاية صاحب السمو السيّد أسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لجلالة السلطان، وحضر حفل تدشين المصنع عدد من أصحاب السمو والمعالي وأصحاب السعادة وعدد من المسؤولين في شركة تنمية نفط عُمان وغيرها من شركات التشغيل والصيانة في السلطنة.

ويعتز بنك العز الإسلامي بتقديم مختلف الحلول التمويلية التجارية المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية في مختلف المجالات مثل بناء المستشفيات ومجمعات المكاتب ومحطات توليد الطاقة ومصافي التكرير وما إلى ذلك كما أنّ حلول تمويل المشاريع في بنك العز الإسلامي تعد مرنة وتلبي احتياجات العملاء في مختلف الصناعات.

وقال غالب البوسعيدي المدير العام رئيس الخدمات المصرفية للشركات ببنك العز الإسلامي: نعتز بأن نقدم تشكيلة واسعة ومتنوعة من منتجات التمويل التجاري المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية والتي تحمل العديد من المزايا الرائعة من أجل تعزيز الطموحات في تحقيق الأهداف للمشاريع التجارية، كما يوفر بنك العز الإسلامي العديد من الحلول المصرفية للشركات والمؤسسات الحكومية من خلال حزمة من الخدمات والمنتجات التي صممت لتلبية كافة متطلبات إنشاء المشاريع، سواء في قطاع النفط والغاز، أو الطاقة، أو البنية الأساسية (الطرق، الموانئ والمطارات)، أو الاتصالات، أو النقل والمواصلات، أو المقاولات ، أو التصنيع، أو السياحة والضيافة، أو المشاريع العقارية.

وأضاف البوسعيدي: يسرنا أن نكون أحد الشركاء لبناء أول مصنع لإنتاج البوليمر في السلطنة كما أنّ هذا التمويل الذي قدمه بنك العز الإسلامي يأتي تماشيا مع استراتيجيتنا الرامية لدعم وتمويل مختلف المشاريع في السلطنة التي تساهم بطبيعة الحال في تعزيز ونمو الاقتصاد المحلي، مشيرا إلى أنّ المؤسسات المالية الإسلامية أوجدت مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات المصرفية التي تلبي كافة الاحتياجات التمويلية للشركات والمؤسسات التي تعمل في السلطنة. وهناك عدد من المشاريع التي نفكر بتمويلها لا سيّما وأنّ كل أنواع وأشكال التمويل تعتمد على الدراسات المبنية على أسس اقتصادية بحتة جدا.

ويعد الاستخلاص المعزز للنفط تقنية مهمة في السلطنة حيث تعتبر شركة تنمية نفط عُمان من الشركات الرائدة على مستوى العالم في مجال الاستخلاص المعزز للنفط وتتصور أن تشكل الاستخراج المحصولي أكثر من 20 بالمائة من إجمالي إنتاجها بحلول عام 2025. وتقوم شركة "زي ال" للاستخلاص المعزز للنفط بتوريد بوليمرات على مستوى العالم على مدار العشرين عامًا وتتمتع السلطنة بفرص كبيرة في مجال الاستخلاص المعزز للنفط، ويحافظ إنتاج البوليمرات محليًّا على إنتاج النفط العُماني لعقود قادمة.