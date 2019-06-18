هواوي تواصل تزويد أكثر من 80 مليون مستخدم حول العالم بتحديثات EMUI 9.0

مسقط- الرؤية

كشفت هواوي عن توفير نظام EMUI 9.0 وأصبح بإمكان المستخدمين تنزيله الآن على سلسلة Mate10، وP20، وMate RS، وNova3. وتقوم هواوي أيضاً بتزويد مستخدمي الجيل السابق من هواتفها بهذا التحديث بما في ذلك سلسلتي Mate9، وP10، وNova3i.

وفقاً لأحدث البيانات التي تم تجميعها بواسطة هواوي، عملاق صناعة الهواتف الذكية، فإن أعداد المستخدمين الذين قاموا بتحديث أنظمة هواتفهم من EMUI 8.X إلى EMUI 9.0 قد تجاوزت 80 مليون شخص على مستوى العالم والعدد في تزايد مستمر. ومن المتوقع أن يصل هذا العدد إلى 100 مليون مستخدم في نهاية شهر يونيو الجاري.

ومن خلال تحديث EMUI 9.0، سيتمكن مستخدمي الجيل السابق من الهواتف الذكية الآن من الاستمتاع بتجربة غير مسبوقة على أحدث واجهة استخدام توفرها هواوي. فهذا التحديث الجديد يتيح لهم الفرصة للاستفادة من مزايا الواجهة سهلة الاستخدام، ونظام تحكم إيمائي مُبتكر يشمل الشاشة بأكملها، فضلاً عن تجربة تشغيل سلسة ومريحة بفضل وحدة معالجة الرسوميات السريعة والحديثة GPU Turbo 2.0. وقد تم تخفيض عدد العناصر في قائمة الإعدادات لنظام EMUI 9.0 بنسبة 10% مما يتيح لمستخدمي الطرازات الأقدم مثل Mate9 وP10 الاستمتاع بتجربة استخدام أفضل بكل المقاييس. ولذا فإن هذا التحديث الرائع يقدم للمستخدمين تصميم واجهة متناغمة وتجربة استخدام مناسبة وسهلة للغاية بفضل نظام التحكم الإيمائي الجديد.

ولضمان تعزيز تجربة المستخدمين، تمتاز واجهة الاستخدام EMUI 9.0 من هواوي بأنها أسرع من الإصدارات السابقة، فقد ركّزت الشركة بشكل أكبر على سهولة الاستخدام، إذ تمّ تبسيط التصميم بحيث يتضمن عناصر متوافقة مع الطبيعة، بما في ذلك الألوان الطبيعية والمؤثرات الانتقالية البديهية. كما تمت إعادة تصميم بعض التطبيقات وتغيير مواقعها مثل الساعة العالمية ومعرض الصور. ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب، بل أن نظام EMUI 9.0 يعمل أيضاً على تسهيل استعمال الهاتف حيث يمكن للمستخدم الوصول للتطبيقات ووظائفها بيد واحدة دون الحاجة إلى أي حركات صعبة للأصابع مما يقلل من احتمالات إسقاط الهاتف خلال الاستعمال. كما غيرت هواوي من واجهة التبديل بين التطبيقات لتحسين مظهرها البصري حيث باتت الآن بتصميم أكثر انسجاماً يعتمد على بطاقات المعاينة. ولتكتمل تجربة الاستخدام الرائعة، يتضمن التصميم الجديد إيماءات لمسية جديدة تضمن الاستفادة الكاملة من مساحة الشاشة.