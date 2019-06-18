"هواوي" تلتزم بتزويد 80 مليون مستخدم بتحديثات "EMUI 9.0"

مسقط - الرؤية

وفّرت شركة هواوي نظام EMUI 9.0 وأصبح بإمكان المستخدمين تنزيله على سلسلة Mate10، وP20، وMate RS، وNova3، مؤكدة بذلك التزامها بطرح تحديثاتها المستمرة وإثراء تجربة عملائها بقيمة أكبر.

وتزود هواوي مستخدمي الجيل السابق من هواتفها بهذا التحديث بما في ذلك سلسلتي Mate9، وP10، وNova3i. وفقاً لأحدث البيانات التي تمّ تجميعها بواسطة هواوي، عملاق صناعة الهواتف الذكية، فإنّ أعداد المستخدمين الذين قاموا بتحديث أنظمة هواتفهم من EMUI 8.X إلى EMUI 9.0 قد تجاوزت 80 مليون شخص على مستوى العالم والعدد في تزايد مستمر. ومن المتوقع أن يصل العدد إلى 100 مليون مستخدم في نهاية شهر يونيو الجاري.

ومن خلال تحديث EMUI 9.0، سيتمكن مستخدمو الجيل السابق من الهواتف الذكية الآن من الاستمتاع بتجربة غير مسبوقة على أحدث واجهة استخدام توفرها هواوي. فهذا التحديث الجديد يتيح لهم الفرصة للاستفادة من مزايا الواجهة سهلة الاستخدام، ونظام تحكم إيمائي مُبتكر يشمل الشاشة بأكملها، فضلاً عن تجربة تشغيل سلسة ومريحة بفضل وحدة معالجة الرسوميات السريعة والحديثة GPU Turbo 2.0.

وتمّ تخفيض عدد العناصر في قائمة الإعدادات لنظام EMUI 9.0 بنسبة 10% مما يتيح لمستخدمي الطرازات الأقدم مثل Mate9 وP10 الاستمتاع بتجربة استخدام أفضل بكل المقاييس. ولذا فإنّ هذا التحديث الرائع يقدم للمستخدمين تصميم واجهة متناغمة وتجربة استخدام مناسبة وسهلة للغاية بفضل نظام التحكم الإيمائي الجديد.