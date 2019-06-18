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"البنتاجون": هذه الصور تكشف المتورطين في استهداف ناقلتي النفط في بحر عمان

الثلاثاء 18 يونيو 2019 01:39 م بتوقيت مسقط

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نشرت وزارة الدفاع الأمريكية، مساء الاثنين، صورا قالت إنها تمثل أدلة جديدة على وقوف إيران وراء الهجوم، الذي استهدف ناقلتي النفط في بحر عمان يوم 13 يونيو.

ونشرت القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية صورا قال إنها تظهر عملية سحب الوحدات الإيرانية لغما من على متن سفينة "Kokuka Courageous" اليابانية بعد استهدافها

واعتبرت القيادة المركزية، تعليقا على هذه الصور أن "إيران مسؤولة عن الهجوم، وذلك استنادا إلى أدلة الفيديو وكذلك الموارد والمهارات التي كانت هناك الحاجة إليها للسحب السريع للغم غير المنفجر". 

وأفادت تقارير إعلامية متعددة باستهداف ناقلتي النفط "Front Altair" النرويجية و"Kokuka Courageos"  اليابانية في مياه بحر عمان فجر يوم 13 يونيو، ما أدى نشوب حريق على متنيهما، فيما أعلنت إيران، التي وصفت الحادث بالمشبوه، أنها أنقذت 44 شخصا من طاقميهما ونقلتهم إلى ميناء جاسك جنوبي البلاد ولاحقا إلى الإمارات.

وفي تصعيد جديد للتوتر بين البلدين، حملت الولايات المتحدة، التي انضمت إليها لاحقا السعودية وبريطانيا، إيران المسؤولية عن استهداف السفينتين، الأمر الذي نفته الجمهورية الإسلامية قطعيا.

وسبق أن نشرت الولايات المتحدة شريط فيديو قالت إنه وثق سحب القوات الإيرانية لغما من السفينة اليابانية، مضيفة أن هذا الشريط دليل من الأدلة التي تثبت مسؤولية إيران عن الهجوم.

 

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