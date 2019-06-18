وكيل "الخدمة المدنية": "ملتقى قادرون" يدعم جهود تأهيل وتدريب وتوظيف ذوي الإعاقة في مختلف القطاعات

مسقط - العمانية

رعى سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي وكيل وزارة الخدمة المدنية لشؤون الخدمة المدنية انطلاق أعمال ملتقى قادرون الأول لتأهيل وتدريب وتوظيف ذوي الإعاقة، والذي تنظمه شركة أساس مسقط لتنظيم الحفلات والمؤتمرات والمعارض بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية.

وأكد سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي وكيل وزارة الخدمة المدنية لشؤون الخدمة المدنية في تصريح له أهميّة ملتقى قادرون الأول لتأهيل وتدريب وتوظيف ذوي الإعاقة، مشيرا إلى أنّه داعم للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال توفير الفرص الوظيفية والتأهيلية والتدريبية والتعليمية في مختلف القطاعات العامة والخاصة. وأشاد سعادته باهتمام الأفراد والمجتمع والمؤسسات العامة والخاصة لهذه الفئة المشاركة في الملتقى، مؤكدا أنّ وزارة الخدمة المدنية والمعنية بالقطاع المدني تسعى إلى زيادة نسبة التشغيل للأشخاص ذوي الإعاقة من واحد بالمائة إلى اثنين بالمائة في كافة الجهات الحكومية والخاصة.

وقال فهد بن أحمد الجابري مدير عام تنمية الموارد البشرية في كلمة لوزارة الخدمة المدنية إنّ الملتقى يهدف إلى دمج ذوي الإعاقة في المجتمع وتوعيتهم بأهميتهم وتسليط الضوء على حقوقهم وتعريف المجتمع بقدراتهم وإمكاناتهم باعتبارها طاقات معطاءة ينبغي أن يستفيد منها الجميع وتدريبهم وتأهيلهم في مختلف المجالات بالإضافة إلى السعي إلى توفير وظائف تتناسب مع مؤهلاتهم وقدراتهم في القطاعين العام والخاص وتقديم نماذج ناجحة تظهر ما لديهم من قدرات وإمكانات. وأضاف الجابري أن الرؤية الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- في بناء هذا الوطن العزيز قائمة على الاهتمام بتنمية الموارد البشرية لمختلف فئات المجتمع باعتبارها المورد البشري وإيمانا منه بمقدرة الأشخاص من ذوي الإعاقة على العمل والإنتاج والارتقاء بالمستوى المهني والعملي.

وبيّن الجابري أن عدد الذين تمّ توظيفهم في وحدات القطاع الحكومي حسب إحصائيات عام 2018 من ذوي الإعاقة بلغ 6768 موظفا وموظفة من حاملي الشهادات العليا والشهادات الجامعية الأولى والدبلوم المتوسط والتأهيل المهني والمؤهلات الأخرى، مشيرا إلى أنّ الملتقى سيوفر 70 فرصة عمل في مؤسسات القطاع الخاص و4 منح دراسية داخل السلطنة لمستوى الدبلوم والبكالوريوس و100 فرصة للتدريب بمعهد الخليج للتكنولوجيا.

من جانبه، قال حمود بن مرداد الشبيبي المدير العام المساعد بمديرية شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة في كلمة لوزارة التنمية الاجتماعية إنّ السلطنة بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- أولت اهتماما بالغا بالاشخاص ذوي الإعاقة، كما تعمل بكافة قطاعاتها لتمكينهم من حقوقهم التي كفلها النظام الأساسي للدولة وقانون رعاية وتأهيل المعاقين واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وأضاف الشبيبي أن وزارة التنمية الاجتماعية حرصت على تنفيذ ذلك الاهتمام بتخصيص محور لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن استراتيجية العمل الاجتماعي (2016- 2025).

وألقت مريم بنت مبارك الفارسية أخصائية تسويق بشركة أساس كلمة أوضحت فيها أنّ فكرة المبادرة جاءت إيمانا بأهمية تنمية وصقل قدرات ذوي الإعاقة والعناية التامة بهم، إضافة إلى دمجهم في المجتمع في كافة المجالات وتوفير وظائف تتناسب مع إمكاناتهم وتوفير التدريب والتأهيل الملائمين.

وينطلق ملتقى "قادرون" بمبادرة مجتمعية تطوعية تهدف إلى نشر الوعي بين المؤسسات المختلفة التعليمية والمهنية الخاصة والعامة ودمج هذه الفئة في قطاعات العمل المختلفة. ويشارك في الملتقى 27 مؤسسة تعرض مبادراتها ومساهماتها في تدريب وتمكين وتوظيف ذوي الإعاقة على العديد من أوراق العمل التي تتناول مواضيع دور المؤسسات الحكومية والخاصة في دعم ذوي الإعاقة، وعرض بعض المشاريع في دمج وتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة.