"شباب عمان 2" تختتم مشاركتها في مهرجان أرمادا البحري بفرنسا مسجلة 120 ألف زائر

مسقط - الرؤية

أنهتْ سفينة البحرية السلطانية العمانية "شباب عمان الثانية" مشاركتها في مهرجان أرمادا البحري 2019 بمدينة روان الفرنسية، وجاءتْ مُشاركة السفينة تنفيذاً للأوامر السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة -حفظه الله ورعاه- في إطار رحلتها الدولية الرابعة للقارة الأوروبية رحلة "صواري المجد والسلام"، والتي ستمتدُّ من الخامس عشر من أبريل الماضي وحتى السابع من أكتوبر المقبل.

واستقبلتْ السفينة أكثر من 120 ألف زائر خلال أيام المهرجان العشرة، التي فتحت خلالها السفينة أبوابها لجموع الزوار خلال فترة تواجدها على رصيف المهرجان البحري؛ حيث كانت السفينة تستقبل يوميًّا أعدادًا كبيرةً من الجمهور من مختلف الجنسيات، الذي كان شغوفاً بمعرفة العديد من تفاصيل التاريخ العماني العريق، والذين التقوا بطاقم السفينة، وهم بدورهم حرصوا على إيجاد الإجابات للزوار عن جميع الاستفسارات المتعلقة بسلطنة عمان، إضافة لإقامة معرض من الصور الضوئية التي كانت تحكي عراقة التاريخ العماني والحاضر المشرق للسلطنة، وكذلك عرض مرئي تقدمه السفينة عن مراحل بنائها ورحلاتها الدولية الثلاث الماضية، وحتى رحلتها الدولية الرابعة للقارة الأوروبية. كما تم تقديم شرح عن مرفقات السفينة ومكوناتها، والزخارف التي تحملها ومجسم البحار الذي في مقدمتها والذي يصور البحار العماني الذي شهد له التاريخ، من أمثال السلطان أحمد بن سعيد والبحار أحمد بن ماجد، كما قدم طاقم السفينة في ختام كل يوم مجموعة من المقطوعات الخاصة بالفنون والأهازيج التراثية العمانية المستوحاة من التراث البحري العماني نالت استحسان الحضور الذي تفاعل مع هذه المقطوعات بشكل كبير.

سباق السفن الشراعية

175 يوماً سوف تستمر خلالها رحلة سفينة شباب عمان الثانية، والتي ستزور خلال رحلتها هذه عشرين ميناء ومدينة، وسترخي أشرعتها خلال هذه الرحلة الدولية الرابعة في تاريخها في أربع محطات رئيسية، حيث كانت البداية في محطتها (الأولى) التي انتهت يوم السادس عشر من الشهر الجاري في مهرجان أرمادا البحري بمدينة روان الفرنسية، والسفينة في طريقها حالياً للانتقال إلى محطتها الثانية للمشاركة في (سباق الحرية للسفن الشراعية الطويلة) لتتوقف بعد ذلك في مدينة سخيفينن بمملكة هولندا، خلال الفترة من العشرين وحتى الثالث والعشرين من شهر يونيو الحالي، على أن تخوض بعد ذلك السفينة المنافسات في محطتها الثالثة ضمن (سباق السفن الشراعية الطويلة) خلال الفترة من الثالث وحتى السادس من شهر يوليو المقبل بمدينة ألبورج بمملكة الدنمارك، وستنتقل بعدها السفينة للمشاركة في ختام "سباق السفن الشراعية الطويلة" بمدينة أرهوس بمملكة الدنمارك أيضًا، والذي سيستمر خلال الفترة من الأول وحتى الرابع من شهر أغسطس للعام الحالي.

وسوف يصل إجمالي المسافة التي ستقطعها سفينة "شباب عمان الثانية" خلال رحلتها الدولية الرابعة إلى القارة الأوروبية لما يقارب خمسة عشر ألف ميل بحري؛ وذلك بعد عودتها إلى قاعدة سعيد بن سلطان البحرية المقررة في السابع من شهر أكتوبر المقبل، في حين قطعت السفينة من سلطنة عمان إلى مدينة روان الفرنسية ما يقارب ستة آلاف ميل بحري، وستقوم السفينة خلال رحلتها التي تستمر لستة أشهر بزيارة إلى عدد من الدول الأوروبية للمشاركة في سباقات السفن الشراعية الطويلة، والمشاركة في عدد من المهرجانات والاحتفالات، وتسعى سفينة شباب عمان الثانية إلى إيصال رسالتها والمتمثلة في مد أواصر الصداقة والإخاء بين السلطنة ومختلف دول العالم من خلال التعريف بالثقافة العمانية الأصيلة في مختلف محطاتها الدولية.

وبعد المشاركة في المهرجان البحري، والذي يمثل محطة السفينة الرئيسية (الأولى)، وتنتقل السفينة حالياً إلى محطتها الرئيسة (الثانية) في مدينة سخيفنن بمملكة هولندا، لتنتقل بعدها إلى ميناء سكاجن في مملكة الدنمارك، كما ستخوض بعد ذلك في محطتها الثالثة منافسات سباق السفن الشراعية الطويلة خلال الفترة من الثالث وحتى السادس من شهر يوليو المقبل بمدينة ألبورج بمملكة الدنمارك، لتنتقل بعدها السفينة مدينة فريدريكستاد النرويجية، وتستأنف رحلتها إلى ميناء بالي هافن في النرويج وتنتقل بعدها السفينة إلى مدينة سكدنشافن وبعدها بيرجن النرويجيتين، وتعود بعد ذلك شباب عمان إلى مدينة أرهوس بمملكة الدنمارك، وتتوقف السفينة في المملكة المتحدة على ضفاف مدينة بورتسموث، وتنتقل للقارة الأفريقية بعد ذلك وتتوقف في مدينة طنجة المغربية، وتمر كذلك على ميناء الجزيرة الخضراء الإسبانية، لتنتقل بعدها إلى مدينة فاليتا المالطية، وتتوقف بعد ذلك في بورسعيد المصرية، ثم ميناء جدة الإسلامي، والعودة إلى السلطنة بدايةً من ميناء ولاية صلالة ثم قاعدة سعيد بن سلطان البحرية في السابع من أكتوبر من العام الحالي.

وجاءت مشاركة سفينة البحرية السلطانية العمانية (شباب عمان الثانية) في هذه المهرجانات البحرية ترجمةً لنهج السلطنة في مد أواصر الصداقة والسلام إلى مختلف شعوب العالم.

وقال النقيب عيسى بن أحمد البلوشي ضابط الأشرعة في السفينة: "جئنا إلى الجمهورية الفرنسية لتقديم رسائل واضحة ومحددة، تدعو إلى ترابط قارات العالم على شعار واحد وهو السلام والصداقة؛ وذلك ترجمةً للنهج السامي لمولانا جلالة سلطان البلاد المفدى -حفظه الله ورعاه- لذلك فإننا لا ندخر أدنى جهد في سبيل تحقيق الأهداف المرسومة والتي تم تسيير سفينة شباب عمان من أجلها".

وقال الفريق أول متقاعد فرانسوا فروسير قائد البحرية الفرنسية الأسبق: "أعرف سلطنة عمان جيداً منذ وقت طويل، وأنا مسرور للغاية لوجودي على متن شباب عمان الثانية، كما أنني قد زرت سفينة شباب عمان الأولى سابقاً، والأهم من هذه المشاركة أن العلاقات العمانية الفرنسية قديمة جداً وتعود للعصور السابقة التي كان فيها البحارة يعتمدون على السفن الشراعية، حيث كان البلدان على تماس مباشر على مستوى التعاون في المجال البحري في المحيط الهندي خاصة".