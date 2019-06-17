"القوى العاملة" تطلق خدمة الاستعلام عن المهن المُعمّنة

مسقط - الرؤية

أطلقت وزارة القوى العاملة خدمة الاستعلام عن الأنشطة والمهن المعمنة بالموقع الإلكتروني للوزارة كمرحلة أولى ضمن مشروع تطوير منظومة تراخيص العمل، في إطار مشاركة الوزارة في برنامج مسرعات الأداء الحكومي الجاري تنفيذه حاليا من قبل وزارة الخدمة المدنية ومن خلال الفريق المشارك "وتد". وتهدف الخدمة إلى التسهيل على أصحاب العمل والمستثمرين لمعرفة الأنشطة والمهن المحظورة والموقوفة قبل الشروع في تأسيس أعمالهم.

وقالت أصيلة بنت محمد الكلبانية المدير العام المساعد لتقنية المعلومات بوزارة القوى العاملة: تتيح الخدمة لأصحاب العمل فرصة التعرف على تفاصيل بيانات الحظر سواء للأنشطة أو المهن مما يساهم في تقليل الخسائر التي قد يتكبدها صاحب العمل في فتح نشاط محظور أو موقوف من الأساس.

وقال سالم بن سعيد الشقصي من فريق وتد المشارك في برنامج مسرعات الأداء الحكومي إنّ إطلاق خدمة الاستعلام عن الأنشطة والمهن المحظورة والموقوفة يأتي كخطوة أولى لمخرجات برنامج المسرعات، وتمّ الاتفاق مع وزارة التجارة والصناعة لتفعيل الربط الإلكتروني مع وزارة القوى العاملة لبيانات حظر الأنشطة والمهن في نظام استثمر بسهولة ونأمل أن تكلل الجهود بالنجاح في سبيل تحقيق ذلك في أقرب وقت ممكن.