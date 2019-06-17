جمع 9 أطنان من المحار في ساحل الباطنة‎

صحار - الرؤية

شهدت بعض المناطق الساحلية في محافظة شمال الباطنة جمع كميات كبير من المحار من قبل الصيادين. ويعرف المحار محليا بأم عوينة، وقد لوحظ وجود كميّات على الشواطئ نتيجة العوامل البيئة والتيّارات البحرية وقدرت الكميّة المجمعة بنحو 9 أطنان.

وقال المختصون بوزارة الزراعة والثروة السمكية من مركز العلوم البحرية والسمكية: تم تحديد نوعين من المحار الذي جمعه الصيادين، وتحدث هذه الظاهرة سنويا في أوقات متعددة، لكن ما يزيد وفرة كميّات المحار وجود التيارات البحرية والعوامل البيئية. وتراوحت الأحجام المتحصل عليها من خلال المسح بين ٤-٦٦ملم، ويتواجد المحار في كل من بحر عمان والخليج العربي في القاع الرملي حيث تتراوح الأعماق بين 5 و10 أمتار تحت سطح الماء، ويمكن تمييزه عن الأنواع الأخرى من خلال اللون الأبيض الكريمي إلى لون القشرة البيضاء مع أنماط بنية اللون.