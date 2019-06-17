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(ني – نيو) يوجه رسالة للسعوديين بعد إغلاق "الديسكو الحلال"

الإثنين 17 يونيو 2019 01:59 م بتوقيت مسقط

(ني – نيو) يوجه رسالة للسعوديين بعد إغلاق "الديسكو الحلال"

عواصم - الوكالات

اعتذر المطرب الأمريكي ني- يو إلى جمهور السعودية لإلغاء حفلته التي كانت مقررة في مدينة جدة.

وكتب ني- يو على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" "أقدم الاعتذار لأهل جدة.. في الطريق إلى المكان الذي كان مقرر أن يشهد الحفل أبلغت أنه تم غلقه".

وأضاف النجم العالمي "لا أعرف ما حدث يا شباب.. كنت متحمسًا للغناء لكم وفي طريقه إلى المكان الذي قيل لي إنه قد تم غلقه أعتقد أننا سنحاول مرة أخرى.. الكثير من الحب للجماهير.. آسف شباب".

ني-يو اسمه الحقيقي شافر تشيمر سميث، وهو مغن وكاتب أغان أمريكي من أصول أفرو أمريكية وصينية.

وبحسب "يورو نيوز" فإن إلغاء ليلة الافتتاح في السعودية تصدر العناوين الرئيسية.

وكان من المقرر أن تستضيف المملكة العربية السعودية افتتاح الملهى الليلي الذي قيل إنه "حلال" يوم الخميس، ولكن تم "إغلاقه" قبل عرضها الرئيسي.

وكانت شركة وايت، وهي ملهى ليلي مقره دبي، تخطط لفتح فرع مؤقت في مدينة جدة السعودية.

وكان حفل المغني الأمريكي ني- يو في ليلة الافتتاح، بتكلفة تتراوح ما بين 71 إلى 222 يورو للشخص الواحد.

وكانت حالة من الجدل سادت بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، بعد الإعلان عن افتتاح فرح لملهى ليلي شهير في جدة.

وكانت الصفحة الرسمية للملهى الليلي نشرت إعلان عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام" أكدت فيه أنها ستفتتح فرعا جديد في مدينة جدة.

وقال مدير الاتصالات الإقليمي لشركة "وايت" سيرج طراد لشبكة "بي بي سي": "إن هذا الملهى يتوافق مع جميع الضوابط الشرعية السعودية وسيفتح أبوابه مؤقتا ضمن مهرجان جدة السنوي. كما أنه لن يسمى "ملهى" بل "مقهى".

 

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