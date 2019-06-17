سلاح الجو ينقل طفلا مريضا من مسندم إلى مسقط

مسقط - الرؤية

قامت إحدى الطائرات العمودية التابعة لسلاح الجو السلطاني العماني، بعملية إخلاء طبي لطفل عماني يعاني من ظروف صحية، حيث تم نقله من مستشفى خصـب بمحافظة مسندم إلى المستشفى السلطاني بمحافظة مسقط لتلقي العلاج اللازم.