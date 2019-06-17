الإثنين, 17 يونيو 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
39 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. ثقافة
  5. عرض الخبر

السّاعةُ الواحدة

الإثنين 17 يونيو 2019 09:49 ص بتوقيت مسقط

السّاعةُ الواحدة


إيماض بدوي | السودان

في السَّاعةِ الواحدة
تَتَعَرَّقُ الأرضُ عَافِيَةً وهَيْبَة...
يَحملُ الشَّارعُ فِي كَتفِهِ شهيداً..
يَهْتفُ الآباءُ: نُفَدِّيكَ يا وَطَنِي..
بِالرُّوح
بِالأَبنَاء..
فِي يَسَار البِنْتِ مندِيلٌ وقَارُورَة مَاء
فِي يَمِينِ الصَّفِّ تشتَعِلُ الأيَادِي بِالعَزِيمَةِ والوَفَاء
في السَّاعةِ الواحدة
تشهَقُ الظَّهيرةُ بأناشِيدِ الحُرِّيَّة..
تقتَرِبُ الشَّمسُ مِن وجُوهِ الطُّغَاةِ،
تَتَكَشَّفُ لِلعَالَمِ خيانتُهم.. وخيْبَةُ مصَائِرهم..
الطَّاغِيَةُ لا يَحْتَمِل الكَفَّ البَيْضَاء..
يُرْهِبهُ صَوتُ "تويا" الجَميل المُسَالِم
يَنْهَرُ رُوحَهُ المُتَوَحِّشَة جَسَدُ "محمود" النَّحيل..
تَنْحَرُ خطواتِه اليَائِسَة زغارِيدُ الأُمَّهَات..
من أنا لأغفر؟
أنسى كيْف جَفَّتْ أشْجَارُ الحدِيقة؟
كيْف هوَتْ وردةٌ إلى دركٍ أسفلَ الحُزْن؟
يَرُدُّ صدى النَّازحِ العاشق:
"إِنَّ البلاد التي غادَرَتْنا مراكِبُها ما تزال تُبَلِّلُ خطواتِنا بالنَّزيف".
"نزِحُّ" بِلا سَاق
نَرسمُ بُؤسَ ملامِحنا كأنضَرِ فصْلٍ مِنَ العام..
:
:
:
هل يُرَدُّ النَّشِيدُ إِلى حَلْقِ أُخْتِ الشَّهِيد؟!
صَرخةٌ في الفُؤاد "المُشَحْتَف" بالذِّكرَيات،
نَظرَةٌ في الطَّرِيق المُسَتَّف بالرُّتَبِ المُفرَغة مِن هويَّتها،
فِكرَةٌ حاصَرتْها العَسَاكِرُ..
مَن...؟
:
:
:
 يُطْرَدُ الله مِن بَيْتِهِ...
 تُسْقَى الذقونُ الكَذُوبَة دِمَاءَ الملائِكة الكادحين..
مَنْ نَحنُ كي نغْفِرَ الجُرحَ يا صاحِب الجُرح؟
أُمِّي مُعلّقةٌ غَرْبَ قُرصِكِ يا شمسُ
تئِنُّ...
ثوبُها غَسَلَتْهُ الرِّيَاحُ اللَّعُوبة
أُمِّي تحِنُّ إلى اللَّحدِ
تشتَهِي "ضلامها" الأَبَدِي..
:
:
:
في ذِكرى القِدِّيس يسألُونَكَ الحُب والأُمنيات..
قُلْ: عَيْنُ "تويا" مُزَركَشةٌ بِالدُّموع
قلبُها شارِعٌ أدْمَتْهُ البَوَارِيد..
عِطرُها غائِبٌ في الدُّخان...
هل نُعيدُكِ يا "تويا"
نُفَسِّرُ للعنْجَهِيِّ المُخَاتِلِ سِرَّ التِحَام القِفارِ وزبَدَ الشَّواطئ؟
:
:
:
يسألُونَكَ: مَنْ تكُون؟
قُلْ:
لأجلِكِ لبَّيْنا...
وطُفْنَاكِ
هَتَفَتْ أرْواحُنا، للموتِ تهْفُو...
ليت أجفَانك تغْفُو..
ليت ما اقتَرَفَتْ يدُ الجَلّاد حلم...
:
:
"تويا"
تويا وجوه الله حين نفانا الطغاة
تويا وجوه الله حين نفاها الطغاة
تويا وجوه الله حين نفاه الطغاة
بحنجرةِ الشّهيد،
بالمرقد الخالي..
بحلْم الأُم،
بضحكتِه،
بيد الصَّديق الحُر،
وشوشَةِ الحبِيْبَة،
بنَحِيْبِ الأَب،
بالوطنِ المغدُور...
بالدَّم،
بالألوان،
بالألحان،
اهْتُفْ كأنَّكَ آخر الثُّوار...

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

08 أكتوبر 2018

وحيدٌ بعد الواحدة

المزيد

26 ديسمبر 2017

الإعلام ذو العين الواحدة

المزيد

14 يونيو 2015

إعلام العين الواحدة المضلل

المزيد

07 يناير 2016

قريبًا.. 10 آلاف حرف للتغريدة الواحدة على "تويتر"

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

تواصل جهود صيانة 22 فلجا متأثرة بالأنواء المناخية في وادي بني خالد

المحليات - أخبار

إيران تحتج على اتهامات بريطانيا لها بالضلوع في هجوم الخليج .. والبابا يدعو لضبط النفس

دولي - أخبار

33% من طلبة التعليم العالي و47% من المشتغلين يثقون في كفاية تأهيلهم الدراسي للعمل

المحليات - تعليم

34 منشأة فندقية تستعد لاستقبال موسم الخريف بـ 4115 غرفة و6312 سريرا وبرامج متنوعة

عمان - سياحة عمان

وزير الداخلية يصدر لائحة "الجنسية العمانية".. وإثبات الإقامة القانونية المستمرة شرطا لنيلها

المحليات - أخبار

"الأرصاد" تصدر التقرير رقم 4 عن العاصفة المدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

"مواصلات" تصدر البيان رقم 3 حول "حادث دبي"

المحليات - أخبار

تصريح جديد حول الضريبة الانتقائية

الاقتصاد - محلي

تطورات جديدة على الحالة المدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

غدا.. منطقة الخليج على موعد مع أعلى درجة حرارة في 2019

منوعات - من هنا وهناك

تطور الحالة المدارية في بحر العرب الى إعصار مداري

المحليات - أخبار

زعيم كوريا يعدم مسؤولا بطريقة "وحشية"

دولي - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة