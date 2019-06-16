"بلومبرج": أوروبا مطالبة بالتنسيق مع أمريكا ضد إيران

ترجمة- رنا عبد الحكيم

قالت وكالة بلومبرج الإخبارية إن الهجمات الأخيرة على ناقلات النفط في بحر عمان تسببت في تعريض الأرواح للخطر وتعطيل حركة المرور في أحد أهم ممرات الشحن في العالم، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة العالمية، ولم تكن هذه الحادثة الأخيرة الأولى، فقد تعرضت ناقلات النفط قبالة ميناء الفجيرة الإماراتي لهجوم أيضا الشهر الماضي، واعتبرت الوكالة أن هذه "الاعتداءات المتهورة" المستمرة تحتاج إلى إجابة.

وفي افتتاحية للوكالة الإخبارية، قالت إن مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي ألقى باللوم على إيران في هذا الهجوم، ونشر لقطات فيديو لما يبدو أنه زورق سريع إيراني يزيل لغمًا غير منفجر من جانب إحدى السفن المنكوبة. لكن إيران تنفي التهمة، وما حدث بالضبط ليس واضحًا بعد. وترى الوكالة أنه يجب على إدارة ترامب أن تضع كل الأدلة التي جمعتها أمام الأمم المتحدة وخاصة حلفائها الأوروبيين، مشيرة إلى أن "الاستفزازات" الإيرانية، بمجرد إثباتها، تتطلب استجابة منسقة من الولايات المتحدة وأوروبا.

وأوضحت بلومبرج أن العقوبات الأمريكية المفروضة على النظام الإيراني واسعة النطاق، مما يحد من فكرة فرض عقوبة إضافية، لكن يمكن تشديدها بصورة أكبر، فعلى سبيل المثال، هناك مجال لتوسيع نطاق العقوبات التي أعلنت من قبل على إنتاج إيران وتصديرها للبتروكيماويات.

غير أن الوكالة ترى أن أوروبا في وضع يمكنها من اتخاذ المزيد من الإجراءات ضد إيران، مشيرة إلى ضرورة قيام أوروبا بتصعيد إجراءاتها. ولفتت إلى أن الحكومات الأوروبية لم تكن راضية عن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني، ووقفت على أهبة الاستعداد منذ ذلك الحين، بل إنها قطعت شوطًا طويلًا حتى في ابتكار "وسيلة ذات غرض خاص" لمساعدة إيران للتغلب على العقوبات الأمريكية. وتحتاج ألمانيا وفرنسا وبريطانيا الآن إلى معرفة مكامن خطر النظام الإيراني على الشرق الأوسط والعالم بأسره، والتنسيق مع الولايات المتحدة في هذا الصدد.

واعتبرت بلومبرج أن الإجراءات المنسقة ستحقق مردودا رمزيا، إضافة إلى ثقل كبير، مما يوضح لإيران أنها لم تعد قادرة على الاستمرار في "حلمها" بتقسيم القوى الغربية، وربما تكون هجمات إيران الواضحة على الملاحة، في جزء منها، محاولة للقيام بذلك، ولتقوية شوكة النظام في أية مفاوضات مستقبلية. وقالت الوكالة الإخبارية إن ثمة حاجة إلى عمل جماعي لإخبار إيران أن ذلك لن يفلح، وفي هذه الحالة ستكون احتمالات اختيار الولايات المتحدة لرد عسكري أحادي وغير متناسب أقل.

وترى بلومبرج أنه بينما تضغط واشنطن من أجل اتخاذ تدابير مشتركة قوية، ينبغي على إدارة ترامب أن تواصل دعمها المستتر لجهود سويسرية لتزويد إيران بالإمدادات الطبية والإنسانية؛ حيث سيظهر ذلك أن الولايات المتحدة ترغب بإخلاص في تجنيب المواطن الإيراني العادي أسوأ العقوبات، كما سيضعف إحدى حجج أوروبا في رفضها- حتى الآن- دعم الولايات المتحدة بفعالية أكبر.

ومن حسن الحظ أن الهجمات على الناقلات لم تكلف بالفعل الأرواح أو أسفرت عن كارثة بيئية، لكن ترجح بلومبرج أن يكون الأمر مختلفا في المرة المقبلة، وأنه يجب معاقبة إيران، بمجرد إثبات مسؤوليتها، بعمل جماعي وليس فقط من قبل الولايات المتحدة.