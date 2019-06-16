حلقة إرشاديّة للشباب والشابات في العرس الجماعي الثاني بالرستاق

الرستاق - طالب المقبالي

نظمت لجنة التنمية الاجتماعية بولاية الرستاق ممثلة في فريق الرستاق الخيري بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية، حلقة إرشاديّة للشباب والشابات المقبلين على الزواج والمسجلين بالعرس الجماعي الثاني بالرستاق، وأقيمت الحلقة المخصصة للذكور في قاعة دار الرعاية الاجتماعية بالرستاق.

وقدّم الحلقة سعيد المكتومي رئيس قسم التوعية المجتمعية بوزارة التنمية الاجتماعية، في حين أقيمت ورشة الإناث في قاعة جمعية المرأة العمانية بالرستاق، وقدمتها مريم الخزيرية أخصائية برامج مجتمعية بدائرة التنمية الاجتماعية بالرستاق. واشتملت الحلقة على شرح مفصّل لتوضيح طبيعة الرجل وطبيعة المرأة مع التأكيد على تفهم وتقبل تلك الطبيعة بهدف خلق جو أسري من المودة والانسجام. كما تناولت المحاضرتان أبرز السلوكيات والممارسات التي يعيشها العروسين قبل الزواج في فترة الخطوبة وما بعد الخطوبة، وكذلك تجنّب بعض النقاشات المستفزة المتعلقة بالمقارنة والحديث عن الماضي إبعاداً للشك وتجنباً لتدمير الأسرة في مراحلها المبكرة. وتمّ التطرّق إلى ميزانية الأسرة والابتعاد عن الإسراف أو التقتير وحرص الطرفين على الصرف بطريقة حكيمة وهم يفكرون بتوفير أحلامهم المستقبلية.

وفي ختام الحلقة قدّم المهندس هارون بن ناصر العوفي شرحاً عن استعدادات اللجنة المنظمة للعرس الجماعي الثاني بالرستاق من حيث التعاقدات والتحضيرات لاستقبال الضيوف وصنع فرحة عامة للأهالي حيث سيقام العرس بمشاركة 70 معرساً في يوم الجمعة بتاريخ 5 يوليو 2019 في الساحة العامة للاحتفالات بولاية الرستاق.