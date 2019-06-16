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146 مشاركًا في انطلاق الملتقى الصيفي الثالث لأبناء موظفي "بلديات الظاهرة"

الأحد 16 يونيو 2019 08:42 م بتوقيت مسقط

146 مشاركًا في انطلاق الملتقى الصيفي الثالث لأبناء موظفي "بلديات الظاهرة"

عبري- ناصر العبري

انطلق صباح أمس الأحد الملتقى الصيفي الثالث لأبناء موظفي بلديات محافظة الظاهرة، وذلك بحضور المهندس نصير بن علي السيابي مدير عام المديرية العامة للبلديات الإقليمية وموارد المياه بمحافظة الظاهرة.

وتقام فعاليات الملتقى بقاعة التوعية والتدريب بولاية عبري، بمشاركة 146 مشاركًا من مختلف الأعمار من أبناء الموظفين في كافة القطاعات البلدية والمائية ببلديات المحافظة. وقالت دلال المعمرية أخصائية التدريب والمشرفة على برنامج الملتقى إنّ هذا الملتقى في نسخته الثالثة يقام في الفترة من 16 يونيو وحتى 26 من الشهر نفسه، بمساهمة موظفي بلديات المحافظة ومجموعة متخصصة من المدربين المعنيين بموضوعات علمية ودينية واجتماعية مختلفة، موضحة أنّه سيتم تقديم ورش وبرامج وفعاليات مصاحبة. وأضافت المعمرية أنّه في كل عام يجري استقبال ما يزيد عن 100 مشارك بهدف تحقيق النجاح عبر تقديم مجموعة متنوّعة من البرامج الثقافية والدينية والاجتماعية والمهارية مثل برامج الرياضيات المرحة والعلوم المسلية والبرامج الدينية المتخصصة في سير الرسل والأنبياء وبرامج الرياضة واللياقة البدنية وبرامج اللغة والكتابة والإلقاء وبرامج الصحة العامة والمهارات المنزليّة وبرامج الوعي والقيم وحل المشكلات وغيرها من البرامج.

ويستهدف الملتقى تعزيز الانتماء الوظيفي وتجسيد العلاقة القوية التي تربط البلديات بمختلف الكوادر البشرية العاملة فيها عبر تحقيق استفادة أبنائهم من مختلف البرامج التعليمية والترفيهية المصاحبة للملتقى.

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