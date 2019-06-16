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يشرف عليها 116 من رؤساء ومشرفي وأخصائيي المركز

"التوجيه المهني" يعتمد 51 مركزًا لتقديم الدعم الفني للتسجيل في "القبول الموحد"

الأحد 16 يونيو 2019 08:40 م بتوقيت مسقط

"التوجيه المهني" يعتمد 51 مركزًا لتقديم الدعم الفني للتسجيل في "القبول الموحد"

مسقط - الرؤية

اعتمد المركز الوطني للتوجيه المهني 51 مركزًا للدعم المقدمة لطلبة الصف الثاني عشر للتسجيل بالموقع الإلكتروني للقبول الموحد، موزعة على كافة محافظات السلطنة، ويشرف على تقديم خدمة الدعم والتوجيه بجميع المراكز أكثر من 116 فردًا من رؤساء ومشرفي وأخصائيي التوجيه المهني بالمحافظات التعليمية.

وفي محافظة مسقط تم اعتماد 3 مراكز للدعم في مكتب الإشراف التربوي بالسيب ومركز التدريب بدائرة تنمية الموارد البشرية بالوطية، ومكتب التدريب بمكتب الإشراف التربوي بقريات. أمّا محافظة مسندم سيتم تقديم الخدمة في 9 مراكز موزعة على مدارس المحمدية للتعليم الأساسي وآمنة بنت وهب للتعليم الأساسي وليما للتعليم الأساسي وحمزة بن عبد المطلب ومسندم للتعليم الأساسي وسكينة بنت الحسين للتعليم الأساسي، وجوهرة عمان للتعليم الأساسي ومدرسة تماضر وبنت عمر وإضافة إلى قسم التوجيه المهني بالمحافظة. وفي محافظة جنوب الباطنة ستتوزع مراكز الدعم على مدرسة الأمل للتعليم للبنات وكلية التربية بالرستاق والكلية التقنية بالمصنعة، ومدرسة نفيسة بنت امية للبنات.

كما تمّ اعتماد 10 مراكز بشمال الباطنة توزّعت بين مدارس أم جعفر الطيار وأبو المنذر الرحيلي ووادي الجزي ومدرسة عاتكة ومدرسة صحم وكعب بن برشة وصفية بنت عبد المطلب ومدرسة الوارث بن كعب ومدرسة أم العصماء بنت الحارث إضافة إلى قسم التوجيه المهني بالمحافظة. وفي محافظة الظاهرة سيتم تقديم خدمة الدعم الفني للتسجيل في القبول الموحد في مدارس مقنيات وهاجر أم إسماعيل ومدرسة عمر بن مسعود، ومدرسة أبوذر الغفاري بولاية ضنك إضافة الى مركز التدريب والإنماء المهني بالمحافظة. وفي البريمي سيكون هناك مركز للدعم بقسم التوجيه المهني بالمديرية العامة للتربية والتعليم بالمحافظة. أمّا محافظة الداخلية فستكون هناك 4 مراكز للدعم تتوزع على مركز التدريب التربوي بسمائل ومركز التدريب التربوي بنزوى ومدرسة المعمورة للتعليم الأساسي، إضافة إلى قسم التوجيه المهني بالمديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة الداخلية.

وفي محافظة شمال الشرقية ستفتتح 4 مراكز بمدارس وادي بني خالد ومدرسة الشيخ سعيد بن خلفان الخليلي ومدرسة أم كلثوم، إضافة إلى مركز التدريب والإنماء المهني التابع للمحافظة. أمّا محافظة جنوب الشرقية فستتوزع بين مكتب التوجيه المهني بجعلان ومدرسة صور الساحل ومدرسة السلطان قابوس للتعليم الأساسي بولاية جعلان. وفي محافظة الوسطى ستكون خدمة الدعم متوفرة في مدرسة محوت للتعليم الأساسي والكحل للتعليم الأساسي ومركز التدريب بالدقم، وقسم التوجيه المهني بالمديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة الوسطى. أمّا محافظة ظفار فسيكون الدعم متوافرا بكلية العلوم التطبيقية بصلالة وجامعة ظفار، ومكتب قسم التوجيه المهني.

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