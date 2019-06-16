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كولومبيا تحقق انتصارا للتاريخ على حساب الأرجنتين بـ"كوبا أمريكا"

الأحد 16 يونيو 2019 07:03 م بتوقيت مسقط

كولومبيا تحقق انتصارا للتاريخ على حساب الأرجنتين بـ"كوبا أمريكا"

 

 

ساو باولو - رويترز

قادت تسديدة روجر مارتينيز منتخب كولومبيا للفوز على الأرجنتين بهدفين دون رد، قبل أن يضع البديل دوفان زاباتا نهاية مثيرة للمباراة التي جمعت المنتخبين لحساب المجموعة الثانية في كأس كوبا أمريكا لكرة القدم، لتحقق كولومبيا فوزها الأول على الأرجنتين منذ كوبا أمريكا 2007.

وفي وقت بدأت فيه الأرجنتين فرض السيطرة على كولومبيا، استحوذ البديل مارتينيز على الكرة تجاه اليسار، وتوغل بسرعة، ثم أطلق تسديدة رائعة من حافة المنطقة سكنت الشباك في الدقيقة 71. وضمن البديل دوفان زاباتا انتصار كولومبيا بعدما قابل تمريرة عرضية من جيفرسون ليرما وسدد من مدى قريب بقوة في الدقيقة 86.

وقال زاباتا للصحفيين: كنّا نعلم أنه مر وقت طويل على آخر فوز على الأرجنتين ونحن نشعر بسعادة كبيرة. وأضاف: سنستمتع بذلك وهذه نتيجة رائعة، لكن البطولة لا تزال مستمرة، ولا تزال هناك الكثير من المباريات الصعبة القادمة.

وعاشت جماهير المنتخبين أجواء رائعة في استاد فونتي نوفا شبه الممتلئ، ليمنح ذلك دفعة ثقة للمنظمين بعد وجود 40 ألف مقعد فارغ في مباراة بيرو وفنزويلا التي أقيمت في وقت سابق.

وقال سكالوني: بدأنا بشكل جيد في أول 20 دقيقة، ثم أنهينا الشوط الأول بشكل سيئ، وفقدنا الكرة كثيرا، لكن في الشوط الثاني كنّا أفضل كثيرا من كولومبيا، وعندما وصلنا إلى أفضل مستوياتنا سجل المنافس من هجمة مرتد. وانتقد سكالوني أرضية الملعب ووصفها بأنها "تدعو إلى الأسى"

وقال مدرب الأرجنتين: الشيء الإيجابي في المباراة أننا تأقلمنا وتطورنا في الشوط الثاني. ربما لا يبدو هذا الأمر مفيدا بشكل كبير لكنه سيساعدنا في المباريات المقبلة.

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