34 منشأة فندقية تستعد لاستقبال موسم الخريف بـ 4115 غرفة و6312 سريرا وبرامج متنوعة

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صلالة - الرؤية

أكدت وزارة السياحة جاهزيتها لموسم الخريف الذي يبدأ في 21 من الشهر الجاري إلى 21 سبتمبر، كأحد أهم المواسم السياحية التي تجتذب الزوار من داخل السلطنة وخارجها بفضل اعتدال الطقس في محافظة ظفار والمناظر الطبيعية الخلابة التي يكسوها الاخضرار خلال الموسم، وتنوع المقاصد السياحية وملاءمتها لسياحة العائلات العمانية والخليجية على وجه الخصوص.

وقال مرهون بن سعيد العامري مدير عام المديرية العامة للسياحة بمحافظة ظفار إن عدد المنشآت الفندقية التي تهيأت لموسم الخريف بلغ 34 منشأة فندقية، تضيف 4115 غرفة فندقية و 6312 سريرا ‏لاستقبال زوار المحافظة في موسم الخريف، مؤكداً أنَّ القطاع الفندقي على أتم الاستعداد لموسم الخريف من خلال إضافة منشآت فندقية جديدة حيث أضيفت 7 فنادق جديدة تصنيفاتها من نجمتين إلى 5 نجوم في الفترة من مايو إلى ديسمبر من العام الماضي لرفد القطاع السياحي في المحافظة، ومواكبة النمو في أعداد الزوار الذي تشهده المحافظة سنوياً.

وأشار العامري إلى الانتهاء من توسعة فندق روتانا وفندق الفنار بالوجهة السياحية هوانا صلالة، وافتتاح فندق ملينيوم بمنطقة السعادة من فئة أربعة نجوم والانتهاء من تنفيذ مشروع بلاد بوينت من فئة أربعة نجوم الذي نأمل افتتاحه في موسم الخريف الحالي، كما سيجري افتتاح عدد من الفنادق والمجمعات التجارية مثل فندق بريستول ثلاث نجوم في منطقة السعادة والسعادة سيتي مول ومجمع السعادة التجاري والواحة مول في المنطقة الصناعية.

وأوضح العامري أن عدد السياح خلال موسم الخريف الماضي حسب إحصائيات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات بلغ 826.376 زائرا في عام 2018 بنسبة زيادة بلغت 28.1 بالمائة عن 2017، ونتطلع لأن يشهد موسم الخريف الحالي زيادة في عدد الزوار بنسبة أكبر.

‏وأكد العامري أن كل الجهات المعنية في محافظة ظفار اتخذت استعداداتها لضمان راحة الزوار، وشهدت الفترة الماضية عقد عدة اجتماعات في الجهات الحكومية للوقوف على آخر استعداداتها لاستقبال زوار موسم الخريف انطلاقا من مسؤولياتها للمساهمة في إنجاح الموسم ونوجه لهم كل الشكر على ما يبذلونه من جهود في هذا الشأن. وهناك تعاون وثيق وتنسيق دائم بين كافة الجهات سواء القطاع الحكومي ممثلا في مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار وبلدية ظفار وشرطة عمان السلطانية وإدارة الدفاع المدني والإسعاف والمديرية العامة للتجارة والصناعة والمركز الوطني للإحصاء والمعلومات وغيرها من الجهات الحكومية وأيضًا شركائنا السياحيين في القطاع الخاص كمطار صلالة والمنشآت الفندقية والمكاتب السياحية، ونوه مرهون بن سعيد العامري بالجهود المبذولة في مجال ضبط الجودة وجاهزية المشروعات التي تم إنجازها في 2019م، والتي أبدت استعدادها لبدء العمل خلال الموسم، حيث تقوم المديرية بعقد لقاءات مستمرة ومكثفة مع كافة مسؤولي المنشآت الفندقية في المحافظة لبحث جاهزيتها للموسم السياحي، ويتم خلال اللقاءات التأكد من جاهزية جميع المنشآت الفندقية لاستقبال ضيوف السلطنة من خلال توفير كل المتطلبات للزوار حسب درجة التصنيف المعتمد للمنشأة بحيث تشمل استعداداتها كل الخدمات والمرافق إضافة إلى جاهزية الموظفين في المنشأة وأهمية التعامل مع الشركات السياحية والمرشدين وتنظيم سيارات الأجرة بالفنادق.