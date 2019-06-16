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"كمبينسكي مسقط" يحصد جائزة أفضل فندق لرجال الأعمال

الأحد 16 يونيو 2019 05:48 م بتوقيت مسقط

Kempinski Hotel Muscat_Deluxe Suite
Kempinski Hotel Muscat_Grand Deluxe Sea View Room
Kempinski Hotel Muscat voted Best Business Hotel in Muscat during Business Traveller Middle East Awards 2019
Kempinski Hotel Muscat_Infinity Pool and Lobby_Evening
Kempinski Hotel Muscat_Resort View
Kempinski Hotel Muscat_The Residences_3-Bedroom Villa
Kempinski Hotel Muscat_Lady in Red at the Lobby

مسقط - الرؤية

فازَ فندق كمبينسكي مسقط بجائزة "أفضل فندق لرجال الأعمال في مسقط"، خلال الدورة الثامنة لجوائز بيزنيس ترافلر الشرق الأوسط، في حفل أقيم في دبي بالإمارات العربية المتحدة.

وقال كارستن فيجانت المدير العام لفندق كمبينسكي مسقط بالجائزة: شرف كبير أن نحظى بجائزة أفضل فندق لرجال الأعمال في مسقط من قبل "بيزنيس ترافلر الشرق الأوسط". ونفخر بأن يتم تصنيفنا بين أحد فنادق رجال الأعمال الرائدة في المنطقة، وهي شهادة لأعضاء فريقنا الذين لا يتوقفون عن تقديم تجارب لا تنسى لرجال الأعمال لدينا.

وتحتفل "بيزنيس ترافلر الشرق الأوسط" بالأفضل في مجال رحلات الأعمال التجارية في جميع أنحاء الشرق الأوسط والعالم. كما أن عرض الشركات التي هي في طليعة مجال رحلات السفر والخدمات التجارية، والفائزة "بجوائز بيزنيس ترافلر الشرق الأوسط" يعتمد على تصويت الجمهور.

وافتتح المنتجع الحضري الحديث -الذي تم تصميمه باستخدام مجموعة متنوعة من التأثيرات العمانية المحلية- في مارس 2018، وتم الاحتفال بالذكرى السنوية الأولى لافتتاحه حديثا. ويطل الفندق على ساحل رائع لا مثيل له يمتد لأكثر من ستة كيلومترات داخل الموج في العاصمة العمانية ويمزج بين الضيافة العمانية التقليدية مع الرفاهية الأوروبية الخالدة، ويضم الفندق 310 غرف و77 شقة فندقية وفيلا على شاطئ البحر، ومرافق اجتماعات حديثة و10 مطاعم وصالات متنوعة وناديا صحيا مجهزا بكافة المعدات مع تجربة السبا الفاخرة.. ويعتبر فندق كمبينسكي بوابة لمغامرة عمانية أصيلة.

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