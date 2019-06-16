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11 مستفيدًا من برنامج "الشراكة من أجل التنمية" لتدريب الطلبة

الأحد 16 يونيو 2019 05:43 م بتوقيت مسقط

11 مستفيدًا من برنامج "الشراكة من أجل التنمية" لتدريب الطلبة

مسقط – الرؤية

أطلقت الهيئة العمانية للشراكة من أجل التنمية النسخة الثالثة من برنامج "التدريب الصيفي لطلبة المدارس" الذي ينفذ بالشراكة مع شركة بابيلون البريطانية المستضيفة للطلبة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وبدعم من الطيران العماني، لدراسة اللغة الإنجليزية في المدرسة الصيفية بالمملكة المتحدة خلال أغسطس.

ويهدف البرنامج إلى تنمية المهارات الإنجليزية للطلبة وصقل مهاراتهم وبناء قدراتهم وتعزيز الثقة والاعتماد على النفس. وخصصت شركة بابيلون البريطانية المستضيفة 11 مقعدا للطلبة المجيدين في الصف الحادي عشر من أسر الدخل المحدود والضمان الاجتماعي، تم ترشيحهم واختيارهم من قبل وزارة التربية والتعليم من كافة محافظات السلطنة بناءً على مقابلات شخصية جرى خلالها اختيار الطلبة المتميزين علمياً.

وقدمت الهيئة العمانية للشراكة من أجل التنمية في النسخة الأولى والثانية من البرنامج الدعم لـ 17 طالب وطالبة، في إطار دورها لتنمية الكوادر الوطنية وتعزيزها ورفدها بالخبرات والمهارات التي تسهم في بناء كوادر وطنية مؤهلة، مستفيدة من علاقاتها مع الشركات الأجنبية حول العالم.

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