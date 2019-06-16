"فولكس واجن" تستعد لإطلاق " Dub Drivالخليج 2020"

مسقط – الرؤية

كشفت شركة فولكس واجن الشرق الأوسط وأعضاء نادي دول مجلس التعاون الخليجي عن موعد إقامة فعالية Dub Drive الخليج 2020 التي تشهد إقبالاً واسعاً في منطقة الشرق الأوسط، وذلك خلال فعالية فورثيرسي تريفين التي تعد أكبر تجمّع لسيارات فولكس واجن في العالم، وبذلك يبدأ العدّ التنازلي لموعد إقامة فعالية Dub Drive الخليج يوميّ 7 و8 فبراير من العام المقبل.

وانطلقت فعالية Dub Drive الخليج في عام 2016 ومنذ ذلك الحين تواصل انتشارها لتصبح أكبر تجمّع لسيارات فولكس واجن في الشرق الأوسط، ويحضرها عشاق العلامة التجارية من جميع أنحاء المنطقة ومن مختلف بلدان العالم أيضاً. وستنطلق الفعالية بقافلة كبيرة ستجوب شوارع أبوظبي. وسيشهد يوم المهرجان العروض الموسيقية الحية وأكشاك الطعام المتنقلة والسيارات المُعدلة، وستكون جميع الأنشطة ملائمة لعشاق السيارات والعائلات على حدٍ سواء.

وقالت هانا ماثيو، مدير الفعاليات في فولكس واجن الشرق الأوسط: نتشرف بأن نشارك المنطقة عشقها للعلامة التجارية ونحتفي بها مع الجمهور. ولقد كان الإعلان عن النسخة الرابعة من هذه الفعالية أمام عشاق فولكس واجن لحظة استثنائية. حققنا نموا كبيراً خلال السنوات القليلة الماضية حيث أنشئت المزيد من الأندية وانضم الكثير من المعجبين إلى مجموعة نوادينا. متحمسون جداً لمستقبل مجموعة النوادي ومن الرائع أن تحظى بالاهتمام على مستوى العالم. وكنا في العام الماضي قد رحبنا بانضمام المزيد من النوادي الدولية إلى فعالية Dub Drive الخليج 2020؛ ونأمل أن نرى الكثير منكم ينضمون إلى فعاليتنا عام 2020 في عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة.