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يعيش 4 أيام في البحر بلا طعام أو ماء!

الأحد 16 يونيو 2019 05:13 م بتوقيت مسقط

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ترجمة- رنا عبد الحكيم

أمضى جون لو وهو مدرب سنغافوري يبلغ من العمر 60 عامًا، أربعة أيام وثلاث ليال، بين موجهات بحر الصين الجنوبي المتلاطمة، دون أي دعم سوى عوامة صغيرة وحقيبة ظهر عديمة الفائدة، وذلك بعد انقلاب قاربه.

وكان جون لو يستعد للغوص قبالة ساحل جزيرة تيومان، في بحر الصين الجنوبي، عندما ضربت موجة قوية زورقه الراسي وألقته في الماء، قبل أن يتمكن حتى من إدراك ما حدث، وبدأ القارب في الغرق حتى غاص كاملا في باطن البحر. وكان كل ما استطاع جون استرداده هو عوامة دائرية وحقيبة ظهر، لكنه لم يكن قلقًا في البداية، لأنه اعتقد أنه يستطيع السباحة في طريق عودته إلى اليابسة. ومع ذلك، حاول قدر استطاعته، ولم يتمكن من تفادي التيارات التي دفعته إلى البحر المفتوح. وفي مساء ذلك اليوم لم يعد بإمكانه رؤية الشاطئ، وبدأت حالة من الذعر تنتابه. وخلال الأيام الأربعة التالية، كان وحيدًا، بلا طعام ومياه صالحة للشرب.

وتحدث جون لو مؤخرًا عن تجربته القاسية، وقال لصحيفة "ليانخه زاوباو" الصينية إنه من بين كل الأشياء التي كان يتحملها، كان التعذيب النفسي لكونه بنفسه دون أي شيء سوى الماء المالح هو أصعب ما اضطرللتعامل معه. وفي وقت من الأوقات، ساءت الأمور للغاية لدرجة أنه بدأ يتحدث إلى الأشياء غير الحية التي كانت معه باعتبارها أشخاص، واصفا العوامة التي تعلق بها بـ"إخوانه"، وساعته الرولكس على معصمه بـ"الصبي" و"الأخ".

التعذيب البدني لم يكن مزحة أيضًا، فقد أدمته الشمس الحارقة بشدة حتى إن الصور الأولى التي التقطت بعد إنقاذه تظهر الجلد على وجهه وجسده محروقًا إلى طبقة هشّة، وتقشّر مثل طبقة من الجلد الميت. وأخبر الرجل الصحفيين أنه في وقت من الأوقات، بدأ القميص والسراويل والملابس الداخلية التي كان يرتديها في الماء في الاحتكاك ببشرته المحروقة من الشمس، وكان الألم سيئاً لدرجة أنه اضطر إلى نزعها. ولسوء الحظ، هذا جعله أكثر عرضة لآشعة الشمس.

وقال الرجل البالغ من العمر 60 عامًا إنه مع تكثيف العذاب النفسي والبدني، بدأ يرى الأشياء ويسمع الأصوات التي تطلب منه ترك العوامة. لكنه لحسن الحظ لم يستمع، وبدلاً من ذلك رغب في التمسك بالألم وتحمله ، ليس لنفسه بل لعائلته.

وفي الليلة الرابعة من تجربته المريرة، حدثت المعجزة؛ حيث لاحظت سفينة عابرة تسمى Diogo Cao العوامة ورفعته على متنها.

وأمضى جون لو عدة أيام في المستشفى، بما في ذلك ستة أيام في العناية المركزة. وقال الأطباء في سنغافورة إنه يعاني من التهاب في الرئة وفشل كلوي بسبب النقص التام للسوائل وكذلك حروق شديدة في جميع أنحاء جسده. لكن الرجل تعافى تمامًا والتقى مؤخرًا بطاقم Diogo Cao ليشكرهم على إنقاذ حياته.

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