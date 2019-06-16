هل تحصل على 1000 دولار مقابل استخدام قديم؟!

ترجمة- رنا عبد الحكيم

في وقت من الأوقات كان استخدام الهاتف المحمول المطوي رائجا للغاية، لكن الآن بات هذا النوع من الهواتف كالقطع الآثرية، حتى إن بعض الشركات تعرض دفع مبالغ مالية لأشخاص لكي يستخدموا هذا النوع من الهواتف الذكية.

وللاحتفال بالذكرى السنوية الثلاثين لأول هاتف على الإطلاق، أعلنت شركة Frontier Communications التي تقدم خدمات الإنترنت والهاتف في ولاية يوتا أنها ستدفع 1000 دولار لشخصا للتخلي عن هاتفه الذكي الحديث والتحول إلى هاتف من النوع المطوي لمدة أسبوع. وسيتعين على الفائز المحظوظ تسجيل المدة التي يستغرقها الهاتف في القيام بمهام بسيطة مثل الرسائل النصية وإرسال رسائل البريد الإلكتروني مع اليد التي عفا عليها الزمن، ومقدار النوم الذي يحصلون عليه، وما إذا كانت إنتاجيتهم تزداد خلال التجربة التي تستغرق أسبوعًا واحدًا.

وبصرف النظر عن الهاتف القديم سيتم تزويد الفائز بحقيبة يقال إنها تحتوي على بعض "التعويضات" التي لا توجد في الهاتف. فهي تحتوي على خريطة ورقية قديمة بدلا من GPS ، ودفتر هاتف جيب ومفكرة وقلم وبعض الأقراص المدمجة من التسعينيات لاستبدالها بمشغل الوسائط الموجود في الهاتف الذكي ووضع المستخدم في حالة حنين للماضي.

وحتى الآن سجل أكثر من 30000 شخص للمشاركة في تحدي الهاتف والفوز بـ1000 دولار. لكن الشرط الوحيد أن يكون المتقدم أكبر من 18 عاما. وسيتم اختيار الفائز في 7 يوليو المقبل.