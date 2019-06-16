الأحد, 16 يونيو 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
46 °c
  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. تكنولوجيا
  4. عرض الخبر

هل تحصل على 1000 دولار مقابل استخدام قديم؟!

الأحد 16 يونيو 2019 04:55 م بتوقيت مسقط

هل تحصل على 1000 دولار مقابل استخدام قديم؟!

ترجمة- رنا عبد الحكيم

في وقت من الأوقات كان استخدام الهاتف المحمول المطوي رائجا للغاية، لكن الآن بات هذا النوع من الهواتف كالقطع الآثرية، حتى إن بعض الشركات تعرض دفع مبالغ مالية لأشخاص لكي يستخدموا هذا النوع من الهواتف الذكية.

وللاحتفال بالذكرى السنوية الثلاثين لأول هاتف على الإطلاق، أعلنت شركة Frontier Communications التي تقدم خدمات الإنترنت والهاتف في ولاية يوتا أنها ستدفع 1000 دولار لشخصا للتخلي عن هاتفه الذكي الحديث والتحول إلى هاتف من النوع المطوي لمدة أسبوع. وسيتعين على الفائز المحظوظ تسجيل المدة التي يستغرقها الهاتف في القيام بمهام بسيطة مثل الرسائل النصية وإرسال رسائل البريد الإلكتروني مع اليد التي عفا عليها الزمن، ومقدار النوم الذي يحصلون عليه، وما إذا كانت إنتاجيتهم تزداد خلال التجربة التي تستغرق أسبوعًا واحدًا.

وبصرف النظر عن الهاتف القديم سيتم تزويد الفائز بحقيبة يقال إنها تحتوي على بعض "التعويضات" التي لا توجد في الهاتف. فهي تحتوي على خريطة ورقية قديمة بدلا من GPS ، ودفتر هاتف جيب ومفكرة وقلم وبعض الأقراص المدمجة من التسعينيات لاستبدالها بمشغل الوسائط الموجود في الهاتف الذكي ووضع المستخدم في حالة حنين للماضي.

وحتى الآن سجل أكثر من 30000 شخص للمشاركة في تحدي الهاتف والفوز بـ1000 دولار. لكن الشرط الوحيد أن يكون المتقدم أكبر من 18 عاما. وسيتم اختيار الفائز في 7 يوليو المقبل.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

15 ديسمبر 2016

حقيقة فرض رسوم على السعوديين مقابل استخدام مواقع التواصل

المزيد

11 أبريل 2017

حقيبة من جلد الحيوانات الميتة بـ 1000 دولار

المزيد

01 يونيو 2016

في رقم قياسي جديد.. بيع ألماسةخضراء مقابل 16.8 مليون دولار

المزيد

20 يناير 2016

ميسي مطلوب في الهند مقابل 2 مليون دولار ليومين

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

"الأرصاد" تصدر التقرير رقم 4 عن العاصفة المدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

"شباب عمان 2" تواصل المشاركة في المهرجان البحري الفرنسي.. و100 ألف زائر للسفينة في أسبوع

المحليات - أخبار

سفيرة الصين لدى السلطنة: مزيد من الشركات الصينية في "الدقم" قريبا مع تسارع النمو

الاقتصاد - محلي

السيد أسعد يقص شريط افتتاح مصنع البولي أكريلاميد في "ريسوت الصناعية".. غدا

الاقتصاد - محلي

إنتاج السلطنة من النفط يتجاوز 30 مليون برميل خلال مايو.. والصادرات 24.8 مليون

الاقتصاد - محلي

الجابري يدعو شركة بناء السفن الروسية للاستثمار في الدقم .. ويبحث التعاون مع المؤسسات التمويلية في موسكو

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

"مواصلات" تصدر البيان رقم 3 حول "حادث دبي"

المحليات - أخبار

تصريح جديد حول الضريبة الانتقائية

الاقتصاد - محلي

غدا.. منطقة الخليج على موعد مع أعلى درجة حرارة في 2019

منوعات - من هنا وهناك

تطورات جديدة على الحالة المدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

تطور الحالة المدارية في بحر العرب الى إعصار مداري

المحليات - أخبار

بالصور.. وفاة وإصابة 20 شخصا في حادث مروري لحافلة مواصلات بدبي

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة