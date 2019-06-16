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بسبب حبيبته.. يزعم اختطاف طائرة فيزج به في السجن مدى الحياة!

الأحد 16 يونيو 2019 04:47 م بتوقيت مسقط

بسبب حبيبته.. يزعم اختطاف طائرة فيزج به في السجن مدى الحياة!

ترجمة- رنا عبد الحكيم

أصبح بيرجو سالا وهو رجل أعمال من عائلة ثرية في مومباي بالهند، أول شخص يحكم عليه بموجب قانون مكافحة الاختطاف لعام 2016، بعدما زعم أنه قام باختطاف طائرة، لكن الطريف في الأمر أنه فعليا لم يقصد هذا، وكل ما أراده هو أن يتم فصل حبيبته حتى يتمكن من قضاء المزيد من الوقت معها!

وقال للمحكمة إنه من خلال طباعة تهديد بالاختطاف ووضعه في دورة المياه الخاصة بالطائرة، كان في مخيلته أن شركة الطيران ستوقف عملياتها في دلهي وتضطر حبيبته إلى العودة إلى مومباي والتي تعمل بشركة الطيران كمسؤولة تنفيذية؛ حيث يمكن أن يقضي وقتا أكبر معها، لكن الأمور لم تجري كما خطط لها.

وعند اكتشاف الرسالة التي وضعها في دورة المياه اتصل طاقم الرحلة بالطيارين الذين نفذوا هبوطا اضطراريا خوفا على سلامة الركاب. وعند تحليل الرسالة شعرت الشرطة بنوع من اللامنطقية، إضافة إلى كتابة الرسالة باللغة الأردية.

واستخدم رجل الأعمال البائس ترجمة جوجل لترجمة رسالته إلى اللغة الأردية لجعلها تبدو وكأنها من عمل إرهابي من المسلمين المتطرفين، وظهر ذلك عند فحص كاميرات مكتبه من قبل الشرطة.

وعند مواجهته اعترف بالجريمة، وقد كان في انتظار الحكم منذ أكتوبر 2017، لكنه حكم عليه مؤخرا بالسجن مدى الحياة. وقد تحقق ما كان يتمناه بالفعل وتم فصل حبيبته ولكنه الآن في السجن.

 

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