

أبو نبراس البوصافي | مسقط

غابَ الحبيبُ فغابتْ أنْجُمُ الرَّشَدِ

وصرْتُ مثْلَ ليَالِي اليُتْمِ لِلأَبَـدِ

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وصرْتُ مثْلَ أسِيرٍ في مَواكـبِهِ

مراكبُ الفقْرِ رغْـمَ الجاهِ والوَلَـدِ

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أرْوَانِـيَ الحالُ مِنْ حُمَّى حَرارَتِهِ

فبِـتُّ أسْهرُ في بَـحْبوحَةِ الكَـمِدِ

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العيْنُ تُسْهبُ قوْلَ الآهِ في أسَفٍ

وصارَ محْجَرُها في هوْدَجِ الرَّمدِ

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لا أيْـنَ أنْطقُها في كلِّ مُـعْـتَركٍ

فكلُّ أجْوِبَـتي في القُرْبِ لمْ تُفِدِ

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فراشَـةُ العِيدِ في أبْوابِ مـنْزِلِنا

تظلُّ تكْتُـبُ منْ أبْـياتِها الجُدُدِ

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هذي الحياةُ شِراعُ الوصْلِ يمْخَرُها

إذا تكَـمَّـشَ مالَ الجِـيدُ للْـوَتَـدِ

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واللّهِ قدْ رحلَتْ عنْ مقْلتي أبَدًا

وكنْتُ أحْسَبُها في الرُّوحِ والجَسَدِ

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يا أيُّها البيْـنُ هلْ بلَّغْتَ خاطِرَها

عنِ الدُّمـُوعِ على بوَّابـَةِ الأحَـدِ

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غدَوْتُ مثْـلَ وُرَيْــقاتٍ مُـبَلَّـلَةٍ

وكنْتُ أحْسبُ أنِّي صرْخَةُ الأسَدِ

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قُـرابةُ الألْفِ تعْدادُ الدُّموعِ لَها

واللّهُ أعْلمُ هلْ أتْقنْتُ في العَدَدِ

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الشَّمسُ قدْ غربتْ ما عدْتُ ألْمحُها

أهَكذا الحبُّ يرْوِينا منَ الشَّرَدِ

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خذُوا فُؤادي فمَا أهْوى صَبابَتَهُ

بلْ وَسِّدوهُ علَى قبْـرٍ منَ اللَّحَـدِ

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وحيْثُما وُجِدتْ فاللّـهُ يحْفظُها

لأيِّ شيْءٍ يظلُّ القلْبُ في نَكَدِ

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أنا المُسَافرُ في أحْشْاءِ قافِيَتي

معِي النُّجومِ وتَبَّتْ أعْيُنُ الحَسَدِ