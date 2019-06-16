أهَكذا الحبُّ يرْوِينا منَ الشَّرَدِ

أبو نبراس البوصافي | مسقط
غابَ الحبيبُ فغابتْ أنْجُمُ الرَّشَدِ
وصرْتُ مثْلَ ليَالِي اليُتْمِ لِلأَبَـدِ
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وصرْتُ مثْلَ أسِيرٍ في مَواكـبِهِ
مراكبُ الفقْرِ رغْـمَ الجاهِ والوَلَـدِ
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أرْوَانِـيَ الحالُ مِنْ حُمَّى حَرارَتِهِ
فبِـتُّ أسْهرُ في بَـحْبوحَةِ الكَـمِدِ
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العيْنُ تُسْهبُ قوْلَ الآهِ في أسَفٍ
وصارَ محْجَرُها في هوْدَجِ الرَّمدِ
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لا أيْـنَ أنْطقُها في كلِّ مُـعْـتَركٍ
فكلُّ أجْوِبَـتي في القُرْبِ لمْ تُفِدِ
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فراشَـةُ العِيدِ في أبْوابِ مـنْزِلِنا
تظلُّ تكْتُـبُ منْ أبْـياتِها الجُدُدِ
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هذي الحياةُ شِراعُ الوصْلِ يمْخَرُها
إذا تكَـمَّـشَ مالَ الجِـيدُ للْـوَتَـدِ
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واللّهِ قدْ رحلَتْ عنْ مقْلتي أبَدًا
وكنْتُ أحْسَبُها في الرُّوحِ والجَسَدِ
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يا أيُّها البيْـنُ هلْ بلَّغْتَ خاطِرَها
عنِ الدُّمـُوعِ على بوَّابـَةِ الأحَـدِ
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غدَوْتُ مثْـلَ وُرَيْــقاتٍ مُـبَلَّـلَةٍ
وكنْتُ أحْسبُ أنِّي صرْخَةُ الأسَدِ
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قُـرابةُ الألْفِ تعْدادُ الدُّموعِ لَها
واللّهُ أعْلمُ هلْ أتْقنْتُ في العَدَدِ
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الشَّمسُ قدْ غربتْ ما عدْتُ ألْمحُها
أهَكذا الحبُّ يرْوِينا منَ الشَّرَدِ
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خذُوا فُؤادي فمَا أهْوى صَبابَتَهُ
بلْ وَسِّدوهُ علَى قبْـرٍ منَ اللَّحَـدِ
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وحيْثُما وُجِدتْ فاللّـهُ يحْفظُها
لأيِّ شيْءٍ يظلُّ القلْبُ في نَكَدِ
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أنا المُسَافرُ في أحْشْاءِ قافِيَتي
معِي النُّجومِ وتَبَّتْ أعْيُنُ الحَسَدِ