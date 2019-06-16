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"شيك شاك" يفتتح فرعًا جديدا في "مسقط مول"

الأحد 16 يونيو 2019 08:41 ص بتوقيت مسقط

"شيك شاك" يفتتح فرعًا جديدا في "مسقط مول"

 

مسقط – الرؤية

افتتحت سلسلة مطاعم شيك شاك أحدث فروعها في مسقط مول، ما يعكس نجاح العلامة وتميّزها وتطلعها إلى المزيد من التوسع في المنطقة لتلبية احتياجات زبائنها من محبي البيرجر.

ويقدم الفرع الثاني لشيك شاك خدماته لعشاق العلامة التجارية ومنح الفرصة لسكان مدينة مسقط بمشاركة تجربة تناول البرجر التي يستمتع بها زوار ويقدمها محل سيتي سنتر مسقط، والتي تتميز بأجواء مبهجة ومفعمة بالحياة تلقى قبولاً لدى الجميع.

ويقع فرع شيك شاك الجديد في الطابق الأرضي، ويتميز بمساحة داخلية كبيرة وأجواء استثنائية. وسيتمكن عشاق شيك شاك من الاستمتاع بخيارات البرجر من لحم الأنجوس البقري أو الدجاج الطبيعي 100% والهوت دوغ والكاسترد المثلج والبطاطا المقلية والليموناضة المنعشة وبعض الأطباق المحدودة الإصدار التي يتم إضافتها لقائمة الطعام.

ويتّسم مسقط مول بالفخامة ويضم خيارات ترفيهية متنوعة متاحة لجميع السياح، فهو وجهة استثنائية داخل عُمان. وسيضم المول أحد أكبر الملاهي المائية في منطقة الشرق الأوسط ومدينة ثلجية وسينما نوفو، إضافةً إلى 14 مقهى ولاونج وأكثر من 200 منفذ تجاري.

ويرحب مطعم شيك شاك بزوَّاره في مسقط مول من السبت وحتى الأربعاء من الساعة 10 صباحاً وحتى 12 منتصف الليل، ويومي الخميس والجمعة من الساعة 10 صباحاً وحتى 1 صباحاً.

 

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