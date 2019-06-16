الطيران العُماني يدشن الزي الجديد لأطقمه الجوية في إطار خطة لتطوير العلامة التجارية

الرؤية - مريم البادية

كشف الطيران العُماني، الناقل الوطني للسلطنة، الستار عن الزي الجديد لأطقمه الجوية سعيًا منه لمواصلة رحلة التميز؛ التي ينتهجها سفير علامته التجارية، الطاقم الجوي، الذي يواصل تقديم أرقى الخدمات وتجربة سفر متميّزة لضيوفه المسافرين، بما يتناغم جيداً مع أزيائه الجديدة.

وقال عبد العزيز بن سعود الرئيسي، الرئيس التنفيذي للطيران العُماني: استُلهم تصميم الزي الرسمي الجديد من العناصر الغنية للسلطنة وهو انعكاس لما تحويه هذه الأرض الطيبة من جمال في الطبيعة الخلابة المحيطة. ولقد كان العمل في المشروع تجربة مجزية للغاية، ونحن فخورون ومتحمسون لتقديم هذا الزي الجديد الموحد على متن رحلات الطيران العماني. كما أن المجهود الهائل والوقت اللذين خصصهما فريق العمل لدينا قبل أن يتحقق هذا التصميم النهائي والمظهر العام في كل زي، لهو أمر يستحق الثناء حقًا.

وتم إطلاق الزي الجديد للأطقم الجوية في رحلة الطيران العُماني المتوجهة من مسقط إلى مطار هيثرو في لندن، ليتم تعميمها لاحقًا على مراحل عبر كافة خطوط شبكة الناقل الدولية. وكجزء من مسيرة تطوير علامته التجارية وصولا إلى التحسينات التي شهدتها المقصورات على متن الطائرات الجديدة من طراز بوينغ 9-787 دريملاينر التي تم استلامها مؤخرًا، أطلق الطيران العُماني أيضًا فيديو الهوية الجديد الذي يأتي تحت اسم "حالة من الدهشة" ويهدف إلى إبراز تطور العلامة التجارية فيما يتصل بتجربة ضيوف الناقل الوطني للسلطنة، والترويج الأمثل لجمال هذا البلد الرائع كوجهة سياحية متميّزة ومتفرّدة.

واستمرارًا لمسيرة التطوير والترويج للسلطنة، سيجري طرح خمسة مقاطع مرئية تحوي قصص رئيسية عبر جميع مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالشركة، ويطلق أول هذه المقاطع تحت اسم "حالة من التَأَلُّق" كأول هذه المقاطع التي ستعرض تدريجيًا لتسيلط الضوء على المراحل التي مرت بها عملية تطوير الزي الجديد لطاقم ضيافة الطيران العُماني.

ويمثل زي أطقم الطيران العماني الجوية الجديد تطوراً ملحوظاً ومذهلاً في التصميم، حيث نجح فريق تطوير المنتجات والعلامة التجارية في الشركة من التحليق بالعلامة التجارية للطيران العماني إلى آفاق جديدة أبعد. وفي الوقت نفسه، فإن تصميم الزي والإكسسوارات مستوحى من الألوان الغنية والثقافة والتاريخ والإرث الحضاري الضارب في عمق التاريخ العميق للسلطنة.