السيابية: حضور فعَّال لجهاز الرقابة المالية والإدارية في المحافل الدولية لتبادل الخبرات

مسقط – الرؤية

قالت كاملة بن هلال السيابية مديرة دائرة المنظمات الدولية - بالندب - بجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، إنَّ للجهاز حضورا مميزا في المحافل الإقليمية والدولية؛ من خلال عضويته في عدد من المنظمات واللجان الإقليمية والدولية سواء تلك المعنية بالرقابة المالية والمحاسبة أو بمكافحة الفساد. ويحرص الجهاز من خلال مشاركاته وحضوره للاجتماعات على المستويين الإقليمي والدولي، على تجسيد مبدأ الشراكة الفاعلة، فضلاً عن تبادل الخبرات والمعارف والمهارات مع الأجهزة النظيرة.

وأكدت السيابية حرص السلطنة ممثلة بمؤسساتها وأجهزتها على المشاركة الفاعلة والإيجابية للمجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والدولية في إطار من التعاون وتحقيق المصالح المشتركة بما يعود بالنفع على الدول والشعوب ويُحقق النمو والسلام العالمي، حيث تحظى السلطنة بمكانة مرموقة على المستوى الخارجي، فهي موضع احترام وتقدير من المجتمع الدولي، في ظل العهد الزاهر لجلالة السلطان قابوس المعظم – حفظه الله ورعاه–، وهو ما يحرص جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة على تجسيده في علاقته بالمنظمات والأجهزة النظيرة على المستويين الإقليمي والدولي.

وأشارت السيابية إلى أنَّ دائرة المنظمات الدولية بالجهاز تعمل على متابعة تنفيذ الالتزامات الواردة في الاتفاقيات التي تكون السلطنة طرفاً فيها والمتعلقة بالتدقيق وحماية النزاهة ومكافحة الفساد، والتعاون مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية العاملة في هذا المجال، كما تختص الدائرة بالتواصل مع الأجهزة المماثلة والمنظمات الدولية والإقليمية العاملة في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد، إضافة إلى دراسة مشاريع الاتفاقيات التي يكون الجهاز طرفاً فيها ومتابعة تنفيذها، والعمل على تعزيز سمعة السلطنة خارجيًا، ورفع تصنيفها في مجال الشفافية ومكافحة الفساد؛ وذلك بإبراز الجهود التي تبذلها في هذا المجال، فضلاً عن تزويد الجهات الدولية ذات العلاقة بحماية النزاهة ومكافحة الفساد بإنجازات السلطنة في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد، ومتابعة تنفيذ الالتزامات التي ترتبها الاتفاقيات الدولية على السلطنة مع الجهات ذات العلاقة.

وحول عضوية الجهاز في المنظمات المعنية بالرقابة المالية والمحاسبة، أوضحت السيابية أن الجهاز انضم في العام 1988م، للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الأرابوساي)، ثم بادر بالانضمام إلى المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي) في العام 2000م، وهي مؤسسة مستقلة وذاتية السيادة وغير سياسية ومنظمة غير حكومية ذات مركز استشاري خاص في المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة، وتقدّم المنظمة للأجهزة العليا الأطر والهياكل المؤسساتية لتبادل المعلومات والخبرات من أجل تحسين وتطوير الرقابة المالية العامة على المستوى الدولي، كما تعمل على تطوير الخبرات الفنية والعلمية للدول الأعضاء في المنظمة، ويُعد تبادل التجارب والنتائج والآراء بين أعضاء المنظمة في المجالات ذات الاهتمام المشترك ضمانات لمواصلة التطوير المستمر للرقابة المالية العامة. وأضافت السيابية أنه وفي العام 2003م، انضم الجهاز كذلك إلى المنظمة الآسيوية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الآسوساي).

وأوضحت السيابية أن مشاركات الجهاز في الاجتماعات الدورية للجمعيات العمومية، فضلاً عن المشاركة في عدد من اللجان وفرق العمل بهذه المنظمات أسهمت في تبادل الخبرات والمعارف مع الأجهزة الرقابية الأعضاء، والتوقيع على مذكرات تفاهم في المجالات التي تخدم العمل الرقابي كبرامج التدريب المتخصصة واستقطاب بعض الكوادر البشرية المؤهلة للاستفادة من خبراتهم؛ والتي تعين الأعضاء الرقابيين بالجهاز على إنجاز مهام الفحص باتباع أفضل الممارسات الدولية.

وحول اللجان وفرق العمل التي يشارك فيها الجهاز في هذه المنظمات، قالت السيابية إنه فيما يتصل بعضوية الجهاز في المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الإنتوساي) يشارك الجهاز في عضوية عدد من اللجان وفرق العمل الفرعية المنبثقة عن المنظمة الدولية، منها: لجنة تقاسم وتبادل المعرفة المهنية المعنية بالرقابة الداخلية، ومجموعة عمل الرقابة على تقنية المعلومات، ومجموعة عمل الرقابة البيئية، ومجموعة العمل المعنية بمكافحة الفساد وغسل الأموال؛ وقد ساهمت مشاركة الجهاز في هذه اللجان في صقل خبرات أعضاء الجهاز في العمل الرقابي من خلال المشاركة في إعداد الدراسات والبحوث والاستفادة من خبرات الأجهزة النظيرة في مجال الرقابة المالية والمحاسبة، وقد كان لهذه المشاركات الأثر الإيجابي للجهاز حيث تم انتخاب الجهاز ليقوم بمهمة الفحص والتدقيق على التصرفات المالية للمنظمة الدولية وذلك لمدة ثلاث سنوات خلال الفترة من 2011م وحتى 2013م، ونظير الجهد المتميز الذي قام به الجهاز في تلك المهمة الدولية تم تمديد مهمة الجهاز لفترة مماثلة خلال الفترة 2013م إلى 2015م.