افتتاح مركز التدريب على النسيج .. ووضع حجر أساس الوحدة الرابعة من "مصنع الخيوط"

صحار - الرؤية

احتفلت شركة إس في بيتي صحار للنسيج بافتتاح مركز التدريب على النسيج ووضع حجر الأساس للوحدة الرابعة من مصنع خيوط نسيج القطن، وذلك تحت رعاية سعادة عبدالله بن شعبان الفارسي رئيس الشؤون الإدارية والمالية بديوان البلاط السلطاني وبحضور عدد من المسؤولين في القطاعين العام والخاص.

وأكد شيراج بتي المدير التنفيذي للمجموعة المالكة للشركة أن تكلفة المصنع بجميع وحداته بلغت 300 مليون دولار أمريكي. وأضاف أن نسبة التعمين في المصنع بلغت أكثر من 85% ومعظم الموظفين في القطاع من النساء، مشيرا إلى أنه تم توفير 1000 وظيفة خلال العام الجاري وسيتم توفير 2000 وظيفة العام القادم ومن المتوقع أن يوفر المشروع ما يقارب 3000 فرصة عمل عند اكتمال الوحدات الأربعة للعمانيين. وأوضح المدير التنفيذي للمجموعة المالكة للشركة أن المشروع يبدأ من القطن وينتهي بصناعة الأقمشة وكل متطلبات النسيج الخاصة بالسلطنة سيتم صناعتها بالمصنع وبأيد عمانية، وأن الفائدة الكبرى من المشروع إيجاد فرص عمل ووظائف غير مباشرة إضافة إلى الوظائف المباشرة التي تم توظيفها في المصنع، كما سيسهم بشكل كبير في تدفق السيولة النقدية داخل السوق المحلي من خلال عملية التصدير والاستيراد، مشيرًا إلى أن الشركة تدرس مع الجهات المعنية إمكانية زراعة القطن في السلطنة وأن الشركة تسعى لوضع السلطنة على قائمة أهم المنتجين العالميين لخيوط القطن من خلال مشروعها الحالي وتطمح لتطوير هذه الصناعة والانتقال لمراحل أخرى من تصنيع النسيج والغزل بمرحلة لاحقة تخطط لها الشركة كإستراتيجية لاستكمال هذا المشروع الطموح.

كما تم وضع حجر الأساس للوحدة الرابعة التي سيتم الانتهاء من العمل بها قبل نهاية العام المُقبل. وقالت شيخة بنت خلف بن حمد الجابرية المدربة بالمركز إن المركز وضع خطة تدريبية للنساء المتدربات مدتها 14 شهرًا سيقوم فيها المركز بتدريبهم على المهارات الأساسية وتم تقسيم فصول التدريب على 4 مدربين بواقع 5 أيام في الأسبوع.

وأضافت الجابرية أن البرنامج التدريبي يصل إلى 3 أشهر تتدرب فيه المتدربات على المهارات الأساسية في اللغة الإنجليزية والأمن والسلامة وتقنية المعلومات وربط هذه المواد مع الغزل والنسيج، مشيرة إلى أنَّ المشروع ناجح وله مستقبل كبير وهناك انسجام وتقبل من قبل المتدربين للمنهج الذي يتم تدريسه وذلك بسبب سهولة المنهج وتقبله من الجميع.

يشار إلى أنَّ الشركة تعتبر بخبراتها المتراكمة منذ ما يزيد عن 200 عامًا في مجال الغزل والنسيج كواحدة من أكبر الشركات المصنعة لخيوط القطن في الهند، حيث تبلغ طاقة التصنيع المملوكة للمجموعة 400,000 محور دوران و6000 دوار وهي ثالث أكبر منتج لـ"غزل القطن المضغوط" في الهند، وبفضل فريق العاملين المهرة والإدارة العريقة فقد تميزت إس في بيتي بإنتاج أجود خيوط القطن في العالم وذلك باستخدام أحدث وحدات التصنيع والتقنيات المستوردة من أرقى المصنعين لهذا النوع من الآلات في العالم.