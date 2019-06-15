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بالفيديو والصور.. طفل يأكل 5 مرات يوميا لإنقاذ حياة أبيه!

السبت 15 يونيو 2019 06:46 م بتوقيت مسقط

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ترجمة- رنا عبد الحكيم

قرر طفل من مدينة شيشيانغ بمقاطعة خنان الصينية تناول أكبر قدر من الطعام يوميا لإنقاذ حياة أبيه، بعدما تم تشخيص حالة والد الصبي بسرطان الدم منذ سبع سنوات ويتلقى العلاج الدوائي منذ ذلك الحين.

لكن تدهورت حالته الصحية مؤخرا وأبلغه الأطباء أن خياره الوحيد هو إجراء عملية زرع نخاع لإنقاذ حياته. وبعد فحص أفراد عائلته بحثا عن متبرع متوافق وجدوا أن المتبرع الوحيد هو ابنه زيكوان والذي كان يبلغ من العمر 10 سنوات في ذلك الوقت. لكن ثمة مشكلة واحدة تواجه الأب، فقد كان وزن الصبي 30 كجم فقط وأبلغ الأطباء الأسرة أنهم لن يجروا العملية الجراحية إلا إذا زاد وزنه أكثر من 15 كجم عن وزنه الحالي. لذلك بدأ الصبي في تناول أكبر قدر ممكن من الطعام الدهني.

وصرح زيكوان للصحفيين: "قال الأطباء من أجل التبرع بنخاع العظم يجب أن أكون على الأقل 45 كجم وأن الوزن المثالي هو 50 كجم. حتى لو كان ذلك مؤلما فسأظل أكل. عائلتنا لا تحتمل خسارة والدي".

وأخذ الصبي على عاتقه تناول الطعام خمس مرات يوميا وتتألف وجبته من اللحوم الدهنية والأرز. وأثقلت التكلفة اليومية للطعام كاهل الأسرة التي بالكاد تكافح لتغطية نفقاتها الشهرية. ووصل زيكوان إلى الحد الأدنى البالغ 45 كجم ولكنه يخطط لمواصلة تناول الطعام؛ حيث قال الأطباء أنه كلما زاد وزنه كلما كان أفضل.

ولامست قصة زيكوان قلوب الملايين في آسيا بعد انتشارها عبر وسائل التواصل الاجتماعي. ووصفه مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي بـ"البطل" وعرض الكثير من الشخاص مساعدة الأسرة ماليا حتى يصلوا إلى هدفهم.

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