السبت, 15 يونيو 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
42 °c
  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. غرائب
  4. عرض الخبر

بالفيديو.. الكلاب تتسوق بنفسها عبر الإنترنت!

السبت 15 يونيو 2019 06:45 م بتوقيت مسقط

بالفيديو.. الكلاب تتسوق بنفسها عبر الإنترنت!

 

ترجمة- رنا عبد الحكيم

جمعت سلسلة متاجر Petz البرازيلية بين تقنية التعرف على الوجوه والذكاء الاصطناعي لإنشاء منصة رائدة تسمح للكلاب بشراء منتجاتها المفضلة من خلال تحليل تعبيرات الوجه.

فلا يوجد شيء أكثر إحباطًا لأصحاب الكلاب الذين يشترون لعبة جديدة لهم ثم يرفض كلابهم اللعب بها. لكن بفضل متجر Pet-Commerce وهو متجر للحيوانات الأليفة عبر الإنترنت التابع للعلامة  التجارية Petz البرازيلية، يمكن لأصحاب الكلاب تجنب مثل هذه التجارب المخيبة للآمال من خلال السماح للكلب باختيار منتجاته المفضلة. وكل ما عليهم فعله هو حمل كاميرا متصلة بالإنترنت على وجه الكلب والسماح لـتقنية الذكاء الاصطناعي على الموقع الإلكتروني لمتجر Pet-Commerce بتحليل تعبيرات وجهها أثناء التمرير عبر المنتجات المختلفة المدرجة على الموقع. بمجرد اكتشاف الإثارة، فإنه يضيف المنتج تلقائيًا إلى سلة التسوق الخاصة بك ويمكنهم إنهاء المعاملة عند الانتهاء.

وتعاون المتجر مع أحد مدربي الكلاب المحترفين الذي قدم لهم نصائح قيمة بخصوص تعبيرات الوجه لمختلف سلالات الكلاب ومعناها. وتم تغذية الذكاء الاصطناعي الذي يشغل المنصة الالكترونية على الانترنت بالآف من صور الكلاب بحيث يمكنه اكتشاف جميع التفاصيل الدقيقة لرد فعل الكلب عند رؤيته للمنتجات.

وقال المدرب "إن النظرة المباشرة للكاميرا والأذنين التي تشير إلى الكاميرا والوقوف أمام الجهاز وعدم الابتعاد عنه كلها علامات مهمة على أن الكلب استمتع باللعبة وأعجب بالمنتج".

وتم تصميم Pet-Commerce حاليًا لخدمة الكلاب فقط، ولكن سيرجيو زيمرمان، الرئيس التنفيذي لشركة Petz، قال إنه يمكن إضافة خيار للقطط في المستقبل.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

10 مايو 2015

بالفيديو.. إنقاذ فتاة ألقت بنفسها من الطابق الـ 18

المزيد

19 يونيو 2017

بالفيديو.. مجموعة من الكلاب الضالة تنهش رجل وترديه قتيلا

المزيد

02 سبتمبر 2015

نطاقات الإنترنت تهدد بـ"بركان" من جرائم الإنترنت

المزيد

19 أبريل 2015

وافدة آسيوية تلقى بنفسها من النافذة لتنجو من الاغتصاب

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

الجابري يدعو شركة بناء السفن الروسية للاستثمار في الدقم .. ويبحث التعاون مع المؤسسات التمويلية في موسكو

الاقتصاد - محلي

تطورات جديدة على الحالة المدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

تزايد فرص تلاشي الإعصار المداري في بحر العرب

المحليات - أخبار

"الأرصاد" تصدر التقرير رقم 3 حول الإعصار المداري في بحر العرب

المحليات - أخبار

بيان من مركز الأمن البحري العماني حول حادث ناقلتي النفط

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

بالفيديو.. اللحظات الأولى لاشتعال ناقلة النفط ببحر عمان

دولي - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

"مواصلات" تصدر البيان رقم 3 حول "حادث دبي"

المحليات - أخبار

تصريح جديد حول الضريبة الانتقائية

الاقتصاد - محلي

مقترح سعودي لحل أزمة "رؤية الهلال"

منوعات - من هنا وهناك

غدا.. منطقة الخليج على موعد مع أعلى درجة حرارة في 2019

منوعات - من هنا وهناك

تطور الحالة المدارية في بحر العرب الى إعصار مداري

المحليات - أخبار

بالصور.. وفاة وإصابة 20 شخصا في حادث مروري لحافلة مواصلات بدبي

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة