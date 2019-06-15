بالفيديو.. الكلاب تتسوق بنفسها عبر الإنترنت!

ترجمة- رنا عبد الحكيم

جمعت سلسلة متاجر Petz البرازيلية بين تقنية التعرف على الوجوه والذكاء الاصطناعي لإنشاء منصة رائدة تسمح للكلاب بشراء منتجاتها المفضلة من خلال تحليل تعبيرات الوجه.

فلا يوجد شيء أكثر إحباطًا لأصحاب الكلاب الذين يشترون لعبة جديدة لهم ثم يرفض كلابهم اللعب بها. لكن بفضل متجر Pet-Commerce وهو متجر للحيوانات الأليفة عبر الإنترنت التابع للعلامة التجارية Petz البرازيلية، يمكن لأصحاب الكلاب تجنب مثل هذه التجارب المخيبة للآمال من خلال السماح للكلب باختيار منتجاته المفضلة. وكل ما عليهم فعله هو حمل كاميرا متصلة بالإنترنت على وجه الكلب والسماح لـتقنية الذكاء الاصطناعي على الموقع الإلكتروني لمتجر Pet-Commerce بتحليل تعبيرات وجهها أثناء التمرير عبر المنتجات المختلفة المدرجة على الموقع. بمجرد اكتشاف الإثارة، فإنه يضيف المنتج تلقائيًا إلى سلة التسوق الخاصة بك ويمكنهم إنهاء المعاملة عند الانتهاء.

وتعاون المتجر مع أحد مدربي الكلاب المحترفين الذي قدم لهم نصائح قيمة بخصوص تعبيرات الوجه لمختلف سلالات الكلاب ومعناها. وتم تغذية الذكاء الاصطناعي الذي يشغل المنصة الالكترونية على الانترنت بالآف من صور الكلاب بحيث يمكنه اكتشاف جميع التفاصيل الدقيقة لرد فعل الكلب عند رؤيته للمنتجات.

وقال المدرب "إن النظرة المباشرة للكاميرا والأذنين التي تشير إلى الكاميرا والوقوف أمام الجهاز وعدم الابتعاد عنه كلها علامات مهمة على أن الكلب استمتع باللعبة وأعجب بالمنتج".

وتم تصميم Pet-Commerce حاليًا لخدمة الكلاب فقط، ولكن سيرجيو زيمرمان، الرئيس التنفيذي لشركة Petz، قال إنه يمكن إضافة خيار للقطط في المستقبل.