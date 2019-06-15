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مبرمج صيني يبتكر برنامجا للرد الآلي على صديقته!

السبت 15 يونيو 2019 06:44 م بتوقيت مسقط

مبرمج صيني يبتكر برنامجا للرد الآلي على صديقته!

 

ترجمة- رنا عبد الحكيم

تسبب أحد مبرمجي الكمبيوتر في الصين في إثارة ضجة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرا بعد نشره أنه أنشا دردشة مخصصة للرد على رسائل صديقته آليا على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، بسبب انشغاله الشديد.

وقال لي كاي شيانغ الذي يعمل مهندسا لتطوير البرمجيات لدى شركة الإنترنت العملاقة الصينية JD.com  إنه غالبا ما يكون مشغولا في العمل للرد على الرسائل اليومية لصديقته. لكنه أيضا لا يرد إيذاء مشاعرها بتجاهلها، لذلك لقد طرح فكرة إنشاء برنامج للدردشة آلي للرد على الرسائل وارسالها نيابة عنه.

ولم يذكر المبرمج ما إذا كانت صديقته تدرك أن الرسائل عبارة عن ردود آلية من برنامج. وأعجب مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بالفكرة ووصفوا لي بأنه عبقري وأنهم يحتاجون لمثل هذا البرنامج وطلبوا منه شفرة المصدر الخاصة به.

وعلى الجانب الآخر انتقد بعض الأشخاص لي لادعائه أنه مشغول للغاية للرد على رسائل صديقته في حين أن كان لديه الوقت للعمل على ابتكار هذا البرنامج، بل وحذره أحد المتابعين من أن صديقته "قد تقع في حب البرنامج الآلي يوما ما".

ولم يتوقع لي انتشار منشوراته على نطاق واسع بهذا الشكل فقام بحذف حسابه من على وسائل التواصل الاجتماعي. ربما لم يكن يريد أن تعرف صديقته عن حيلته أو أنه لا يريد من المتابعين التدخل في حياته الشخصية.

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