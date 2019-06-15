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"سي إن إن": إطلاق صاروخ إيراني على "درون" أمريكي في بحر عمان

السبت 15 يونيو 2019 02:12 م بتوقيت مسقط

"سي إن إن": إطلاق صاروخ إيراني على "درون" أمريكي في بحر عمان

عواصم - الوكالات

ذكر مسؤول أمريكي لشبكة "CNN" أن القوات الإيرانية، قبيل استهداف ناقلتي النفط في بحر عمان فجر 13 يونيو، أطلقت صاروخا على طائرة أمريكية مسيرة كانت تحلق في المنطقة.

وأوضح المسؤول أن طائرة مسيرة أمريكية من طراز "MQ-9" كانت تنفذ رحلة في المنطقة، ورصدت اقتراب سفن إيرانية من ناقلتي النفط، لكن المصدر لم يوضح ما إذا كان رصد هجوم عليهما.

وأضاف المسؤول أن السفن الإيرانية رصدت الطائرة المسيرة وأطلقت صاروخا من نوع أرض-جو عليها، لكنه لم يصب الهدف وسقط في المياه.

وأشارت "CNN" إلى أن هذا الادعاء هو الأول الذي يقول إن الولايات المتحدة تتوفر لديها معلومات حول تحركات القوات الإيرانية في المنطقة قبيل استهداف ناقلتي النفط.

وتتهم الولايات المتحدة بإصرار إلى جانب السعودية وبريطانيا السلطات الإيرانية بالوقوف وراء استهداف ناقلتي النفط "Front Altair" و"Kokuka Courageos" في مياه بحر عمان، الأمر الذي تنفيه إيران.

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