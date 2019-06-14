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الوداد المغربي يرفض إعادة نهائي دوري أبطال أفريقيا

الجمعة 14 يونيو 2019 03:41 م بتوقيت مسقط

الوداد المغربي يرفض إعادة نهائي دوري أبطال أفريقيا

 

عواصم –الوكالات

أعلن رئيس الوداد البيضاوي المغربي لكرة القدم، سعيد الناصري، أن النادي يرفض إعادة إياب النهائي ضد الترجي.

وقال الناصري أن الوداد قرر تقديم اعتراض لدى محكمة التحكيم الرياضي (طاس) ضد قرار الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم (كاف) إعادة مباراة إياب الدور النهائي لمسابقة دوري الأبطال أمام الترجي التونسي.

وأشار إلى أن "القانون واضح في هذه الحالة، إذ يجب أن يعلن الفريق المنظم خاسرا ويعود إلينا اللقب. نحن الطرف المتضرر في هذه القضية، وهذه هي الوسيلة الوحيدة لإنصافنا، أما إعادة المباراة فلن ترفع عنا الضرر".

وأوضح الناصري أن النادي أوكل محامين وضع ملف الاعتراض لدى محكمة التحكيم الرياضي التي تتخذ من مدينة لوزان السويسرية مقرا لها.

يذكر أن المباراة التي أقيمت على الملعب الأولمبي في رادس ضواحي تونس العاصمة مطلع الشهر الحالي، أثارت اعتراضات من قبل الفريق المغربي، لاسيما بشأن العطل في تقنية المساعدة بالفيديو ("في ايه آر")، وانسحب لاعبو الوداد من أرض الملعب بعد نحو ساعة على انطلاق المباراة، إثر قرار الحكم إلغاء هدف التعادل (1-1) الذي سجلوه قبل ذلك بدقائق، ومطالبتهم بالعودة إلى تقنية الفيديو، لتبيان ما إذا كان قرار الحكم صائبا.

 

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